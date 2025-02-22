Çözülemez denilen 70 yıllık davalar çözüme kavuştu - Son Dakika
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Ekonomi

Çözülemez denilen 70 yıllık davalar çözüme kavuştu

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Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında, Türkiye'deki 70 yılı aşkın süredir devam eden kadastro davaları çözülmeye başlandı. Proje ile mülkiyet haklarının netleşmesi ve yargı sisteminin hızlanması amaçlanıyor. 2025 yılı itibarıyla kadastro davalarının sıfırlanması hedefleniyor.

22.02.2025 12:03
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Adalet Bakanlığınca yürütülen 'Sıfır Kadastro Dosyası Projesi' kapsamında yargıda uzun yıllar süren kadastro davaları tek tek çözüme kavuşturuluyor. Türkiye'de 1950'li, 1960'lı, 1970'li ve 1980'li yıllardan bu yana devam eden mülkiyet ihtilaflarını kapsayan kadastro davaları, yargı sisteminin köklü reform hamlesiyle sonuçlandırılıyor.

SORUNLAR BİRER BİRER AŞILDI

Bu yılın sonuna kadar tamamının sonuçlandırılmasının amaçlandığı kadastro davalarıyla ilgili Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında yurt dışı tebligatlar, taraf teşkili ve keşif süreçlerindeki teknik eksiklikler tespit edilerek çözümler üretildi. Proje kapsamında mahkemelere teknik ve idari destekler sunulurken yapılan düzenlemelerle insan kaynakları güçlendirildi. Bu kapsamda, geçmişten gelen ve 70 yılı aşkın süredir devam eden davalar dahi nihai çözüme ulaştırılmaya başlandı. Uzun süren kadastro davalarının başlıca nedenleri arasında yurt dışı tebligatlar, keşif süreçlerindeki teknik eksiklikler, taraf teşkili zorlukları ve personel yetersizliğine karşı son yıllarda sistematik çözümler geliştirilmesiyle mahkemelerin daha hızlı ve etkin kararlar alınması sağlandı.

VATANDAŞLAR YILLARCA SÜREN BELİRSİZLİKLERDEN KURTULUYOR

Adalet Bakanlığı öncülüğünde yürütülen reform süreci, kadastro ihtilaflarının tamamen ortadan kaldırılmasını ve mülkiyet haklarının netleşmesini amaçlıyor. Yargı sisteminin hızlanması, hem mahkemelerin iş yükünü azaltacak hem de vatandaşların mülkiyet konularında yıllarca süren belirsizliklerden kurtulmasını sağlayacak. Tarihi reform ile mahkemelerin etkinliği arttırılırken yargıya duyulan güvenin de güçlendirmesi hedefleniyor. 2025 yılı itibarıyla, kadastro davalarının tamamen sıfırlanması amaçlanırken mülkiyet sisteminin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesi için önemli bir adım atılmış olacak.

853 TARAFLI 71 YILLIK DAVA ÇÖZÜLDÜ

Projesinin başladığı günden bugüne kadar ülke genelinde birçok örnek hayata geçirildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 1954 yılında açılan ve 853 tarafı bulunan 71 yıllık dava sonuçlandırıldı. Kırklareli'nde de 212 mirasçısı bulunan 70 yıldır devam eden bir başka davada mülkiyet sorunları çözüldü ve nihai karar verildi. Bir benzer örnek de Mardin'in Derik ilçesinde yaşandı. 25 yıldır süren ve 21 tarafı bulunan kadastro davası geçtiğimiz hafta sonuçlandırıldı. Yapılan düzenlemelerle uzun süren kadastro dosyalarının 2025 yılı sonuna kadar yargı gündeminden tamamen çıkarılması hedefleniyor.
Çözülemez denilen 70 yıllık davalar çözüme kavuştu
Kaynak: İHA

Adalet Bakanlığı, İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Türkiye, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çözülemez denilen 70 yıllık davalar çözüme kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Keyfekeder Gürbüz:
    devlet vatandaşının tapulu yerine cokermi çöküyor işte 15 yıl önce tapulu olarak aldığım tarlamin 6 dönümüne orman arazisi diye elimden alıyor üstelik ikidefa kadosturo yaptırdım sen ey devlet baba madem bu tarlamin 6 dönümü orman arazisiydi 15 yıldır nerdeydin sen. ben bu araziyi 2b den almadım orman arazisine konmadim parasını vererekten tapudairesinden tapulu olarak aldım aradan geçmiş 15 yıl şimdi diyorsun 6 dönümü benim. 250 tane meyve ağacı diktim ev yaptım şimdi sen bütün emeklerime cokuyorsun. bedelini ödeyip almıyor riaen terket diye evrak yollamış. harbiden orman kanunu 32 3 Yanıtla
  • Keyfekeder Gürbüz:
    orman kanunu 18 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    hepsini hazineye devredin gitsin en güzeli bu 11 3 Yanıtla
  • Beni boş ver:
    kıt kanağat geçimini sürdüren biri olarak neden mal mülk sahibi değilim diye canım sıkılırdı. Meğer aslında malın mülkün varsa şu anki sıkıntılardan başım daha büyük dertlerde oluyormuş. Bu dünyada sahiden diyorum huzur kavramı bir insan oğluna haram 6 1 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Ne Reformu. Reform falan yapıldığı yok. Reform yapılacaksa terekeye temsilci atanır. Dava hızlanır. 700 kişiye tebligat çıkarsan yurt dışında olan, vatandaşlıktan çıkan derken 2 yıl tebligatla geçer. Bir tebligat olmuş 210 TL, varın gerisini siz düşünün 5 1 Yanıtla
  • Osman Koç:
    evet abi ben suriyeli arsa aldım devlet yol geçirdi üstünden hakkımı vermedi ben de hakkımı istiyorum ???????? 2 1 Yanıtla
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