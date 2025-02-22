Çözülemez denilen 70 yıllık davalar çözüme kavuştu

Keyfekeder Gürbüz:

devlet vatandaşının tapulu yerine cokermi çöküyor işte 15 yıl önce tapulu olarak aldığım tarlamin 6 dönümüne orman arazisi diye elimden alıyor üstelik ikidefa kadosturo yaptırdım sen ey devlet baba madem bu tarlamin 6 dönümü orman arazisiydi 15 yıldır nerdeydin sen. ben bu araziyi 2b den almadım orman arazisine konmadim parasını vererekten tapudairesinden tapulu olarak aldım aradan geçmiş 15 yıl şimdi diyorsun 6 dönümü benim. 250 tane meyve ağacı diktim ev yaptım şimdi sen bütün emeklerime cokuyorsun. bedelini ödeyip almıyor riaen terket diye evrak yollamış. harbiden orman kanunu