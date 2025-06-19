Kadıköy'de 57 Milyon TL İkramiye! - Son Dakika
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Ekonomi

Kadıköy'de 57 Milyon TL İkramiye!

Kadıköy\'de 57 Milyon TL İkramiye!
19.06.2025 18:12
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Süper Loto'da 6 bilen bir talihli Kadıköy'den 57 milyon 159 bin 35 TL kazandı, bayiye ilgi arttı.

SÜPER Loto çekilişinde, İstanbul Kadıköy'den oynayarak 6 bilen bir talihli 57 milyon 159 bin 35 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye; 11, 12, 21, 52, 53, 54 sayılarına isabet etti. Büyük ikramiyenin çıktığı Ceylan Kırtasiye'nin sahibi Altuğ Tolga, bayisine ilginin arttığını söyledi. Şanslı bayiler arasında olduğunu söyleyen Tolga, "Büyük ikramiyenin benim bayimden çıkması çok güzel bir duygu, beni çok mutlu etti. Bu ikramiyeyi kazanan da çok sevinmiştir. Güle güle harcasın, iyi ve sağlıklı günlerde kullansın. Bana gelen vatandaşlar 'Keşke bana çıksaydı' diyerek hayallerini dile getirdi. Vatandaşlar bayimize gelmeye devam ediyor, benim şansımın olduğuna inanıyorlar. Biz de artık şanslı bayiler arasındayız" dedi.

17 Haziran'da gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, İstanbul Kadıköy'den oynayarak 6 bilen bir talihli 57 milyon 159 bin 35 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye Ceylan Kırtasiye'den çıktı. Kırtasiyenin sahibi Altuğ Tolga, bugüne kadar birçok ikramiye verdiklerini söyledi. En büyük ikramiyenin 57 milyon 159 bin 35 TL olduğunu söyleyen Tolga, şanslı bayiler arasına girdiklerini ve büyük ikramiye kazandırdıkları için çok mutlu olduğunu ifade etti.

'BENİM ŞANŞIM OLDUĞUNA İNANIYORLAR'

Altuğ Tolga, 24 yıldır kırtasiyecilik yaptığını belirterek, "Burası aynı zamanda bir bayi. Burada sayısal oyunları oynatıyorum. Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu, 10 Numara gibi oyunlar. Bugüne kadar çok sayıda ikramiye verdik ama en büyük ikramiye buydu. Daha önce büyük ikramiye 10 Numara'da, 10'da 10 bilene çıktı. Şimdi de en büyük ikramiyeyi Süper Loto'da verdik; 57 milyon TL. Bu konuda gururluyum. Büyük ikramiyenin benim bayimden çıkması çok güzel bir duygu, beni çok mutlu etti. Bu muhiti de büyük ihtimalle mutlu edecektir. Buradan bir milyoner çıkması gayet güzel bir duygu, kendi adıma çok sevindim. Bu ikramiyeyi kazanan da çok sevinmiştir. Güle güle harcasın, iyi ve sağlıklı günlerde kullansın. 17 Haziran'da verdiğim ikramiyeyi çevremdeki vatandaşlar yeni yeni duymaya başladı. Bu nedenle ilgi artmaya başladı. Herkesin belli bir umudu var. Bana gelen vatandaşlar 'Keşke bana çıksaydı' diyerek hayallerini dile getirdi. Vatandaşlar bana gelmeye devam ediyor, benim şansımın olduğuna inanıyorlar. Biz de artık şanslı bayiler arasındayız. Daha da büyük ikramiyeler vermek için uğraşacağız. Büyük ikramiye bizden çıktı, şansını denemek isteyen herkesi her zaman bekleriz. Daha da ikramiye vereceğimizi düşünüyorum" dedi.

'ÇOK SAYIDA İKRAMİYE ALANLAR VAR'

Tolga, "Oynamaya gelenler arasında kombinasyon yapanlar, fazla sayıyla oynamak isteyenler var. Fazla sayı yazıp oynayıp ve fazla ikramiye kazananlar var. Büyük ikramiye olmasa da çok sayıda ikramiye alanlar var. Herkesin sistemi farklı. İnsanlar dilediği gibi oynuyor. Kimisi kendi kuponlarını oynuyor kimisi de makinenin şansına inanıyor. Ben uğurlu olduğuma inanıyorum" diye konuştu.

'İLK ÖNCE TÜRKİYE'DEN BAŞLAR SONRA BÜTÜN DÜNYAYI GEZERDİM'

Kadıköy'de esnaf Murat Göçeroğlu (52), "Ben de bu oyunlardan haftada bir oynuyorum. Büyük ikramiye bana çıksaydı ilk önce Türkiye'den başlar sonra bütün dünyayı gezerdim. Hayaller sonsuz. Oynamaya ve her hafta şansımızı denemeye devam edeceğiz" dedi.

'EV VE ARABA ALIR DAHA SONRA İHTİYACI OLANLARA YARDIM EDERDİM'

Terzilik mesleğiyle uğraşan Şerife Koçak (47), "Büyük ikramiye bana çıksaydı ilk yapacağım şey ev almak olurdu. Bir tane de araba alırdım. İhtiyacı olanlara da yardım ederdim. Harca harca bitmeyecek bir para çünkü" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Süper Loto, İstanbul, 3-sayfa, Ekonomi, Kadıköy, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadıköy'de 57 Milyon TL İkramiye! - Son Dakika

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