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Ekonomi

Kadın Ahiden Turşu İhracatına

Kadın Ahiden Turşu İhracatına

Hafize Ergen, 100 dönüm arazide ürettiği turşularla yurtdışına ihracat yapıyor, 'Türkiye'nin kadın ahisi' unvanını aldı.

02.10.2024 12:20
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Ticaret Bakanlığınca 37. Ahilik Haftası dolayısıyla Kırşehir'de düzenlenen törende " Türkiye'nin kadın ahisi" ünvanı verilen Çanakkaleli Hafize Ergen, 100 dönüm arazide yetiştirdiği sebzelerden ürettiği turşuları yurt dışına da gönderiyor.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 7 yıl önce çanta dikimiyle uğraşan Hafize Ergen (45), berber olan eşi Güvenç Ergen ile tarlalarında yetiştirdikleri salatalıkların bir bölümünü satıp bir bölümüyle de evde turşu kurmaya başladı.

Ergen, turşularının komşuları tarafından beğenilmesi üzerine bu alanda girişimci olmak için KOSGEB eğitimlerine katılmaya karar verdi. Eğitimlerini tamamlayan Ergen, üretim tesisi projesine verilen hibe desteğiyle ilçeye bağlı Pekmezli köyünde muhtarlığa ait araziye turşu fabrikası kurdu.

100 dönüm arazide yetiştirdikleri sebzelerden turşu üreten Ergen, yıllar içinde kapasitesini büyüterek, ihracat yapmaya başladı. Ergen, en büyük destekçisi eşi Güvenç Ergen ile oğulları Baha ve Taha Ergen'in de yardımlarıyla Almanya, Litvanya ve İtalya'ya yılda 60 ton turşu ihracatı yapıyor.

Mevsimsel dönem hariç fabrikasında 10 kişiye de istihdam sağlayan Ergen, işinde gösterdiği başarıyı Ticaret Bakanlığınca 37. Ahilik Haftası dolayısıyla Kırşehir'de düzenlenen törende "Türkiye'nin kadın ahisi" ünvanını alarak taçlandırdı.

"İçine nohut atıp mayalasınlar"

Hafize Ergen, AA muhabirine, 2017'de küçük bir alanda yetiştirdikleri salatalıklardan yaptıkları turşuların beğenilmesiyle bu işe girmeye karar verdiğini söyledi.

Pekmezli köyündeki araziyi kiraladıktan sonra tesisi kurduklarını anlatan Ergen, "Yılda 60 ton civarında turşu gönderiyoruz. Tarlaları kendimiz ekiyoruz ve üretimi çoğaltıyoruz." dedi.

Ergen, Türkiye'nin ilk kadın ahisi olduğunu öğrendiğinde çok heyecanlandığını anlatarak, "Çok gururlandım, çok mutlu oldum. Kadınların istedikleri her şeyi başarabileceklerini biliyorum. Kadının gücü, Türkiye'nin gücü bence. Kadınlar korkmasınlar, istedikleri işlerde başarılı olabilir." ifadesini kullandı.

Turşu üretim sezonunun temmuz ortasında başladığını, tarladan toplanan ürünleri kadınlarla işlediklerini belirten Ergen, evde turşu kuranlara, "Sirke de limon tozu da turşuda kullanılıyor. İki çeşit yapabilirler damak tadına göre. İçine nohut atıp mayalasınlar, kereviz sapıyla tatlandırsınlar, sarımsak da eklesinler." önerisinde bulundu.

Ergen, üretim kapasitesini artırarak firmayı büyütmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kadın Ahiden Turşu İhracatına - Son Dakika

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