Kadın eli tarıma değdi: 100 kadın çiftçi sertifikalarını aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın eli tarıma değdi: 100 kadın çiftçi sertifikalarını aldı

Kadın eli tarıma değdi: 100 kadın çiftçi sertifikalarını aldı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde "Tarımda Kadın Eli" projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan 100 çiftçi kadına sertifikaları verildi.

03.03.2025 12:26  Güncelleme: 12:43
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Antalya'nın Elmalı ilçesinde "Tarımda Kadın Eli" projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan 100 çiftçi kadına sertifikaları verildi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Antalya Kadın Girişimciler Kurulu'nun (KGK) koordinasyonunda, Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde "Tarımda Kadın Eli: Tarımsal Üretim Mesleki Eğitim Akademisi" kapsamında eğitim programı düzenlendi. Kadın çiftçilerin ekonomik ve sosyal hayata daha etkin şekilde katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan 100 çiftçi kadına sertifikaları verildi. Turizmde ve sanayide hayata geçirilen "Kadın Eli" projelerinin ardından, tarım alanında başlatılan "Tarımda Kadın Eli" projesiyle kadınların üretimde daha fazla söz sahibi olması hedeflendi.

"Kadınların üretimdeki gücü artıyor"

Törende konuşan ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, kadın çiftçilerin tarımsal üretimdeki rolünü güçlendirmeyi hedefleyen eğitim programının önemine dikkat çekti. Kadınlara yönelik verilen eğitimlerin sadece bir sertifika kazandırmadığını, aynı zamanda onların gelişimine ve daha güçlü adımlar atmalarına katkı sağladığını vurgulayan Hacısüleyman şunları söyledi:

"Sizler büyük bir özveriyle kendinizi geliştiren, üreten bireylersiniz. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak kadın girişimcilerimize her zaman destek olmayı sürdüreceğiz. Yakın gelecekte sizlerin kendi ürünlerini pazarlamak için şirketler kurarak ticaret dünyasında daha fazla yer alacağını görmek bizleri mutlu edecektir. Tarım, turizm ve sanayi gibi sektörlerde kadınların daha fazla yer alması gerektiğine inanıyoruz. Çalışan, üreten ve toplumda aktif rol oynayan kadınlarımızın katkısı garipsenemez. Bugün kazandığınız bilgi ve becerilerle birbirinize ışık tutarak daha da güçleneceksiniz."

"Gelişiminiz adına yaptığınız önemli bir yatırım"

Kadınların varlığının her alanda hissedilmesi gerektiğini dile getiren Hacısüleyman, "Çalışan, üreten, evini yöneten ve aile bireylerine destek olan kadınlarımız, topluma büyük katkılar sağlıyor. Bugün burada kazandığınız bilgi ve becerilerle birbirinize ışık tutacak ve deneyimlerinizi paylaşarak daha da güçleneceksiniz. Eğitimin belirli bir noktada sonlanmadığını, hayat boyu öğrenmenin önemini unutmayalım. Kendiniz için adımlar atmaya devam edin. Bugün aldığınız sertifika, kendi gelişiminiz adına yaptığınız önemli bir yatırımın sonucudur. Bu sürecin bir parçası olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Unutmayın, her zaman 'ben de yapabilirim' diyerek kendinize inanmalısınız. Başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Kadınlarımızın kararlı oluşunun bir göstergesi"

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, kadınların üretime olan ilgisinin ve azminin bu projede bir kez daha görüldüğünü belirterek, "Kadınlarımızın tarımdaki yerini güçlendirmek için yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu projeye 100 kişiyle başladık ve büyük bir başarıyla bugünlere taşıdık. Kadınlarımızın gösterdiği özveri ve gayret, bu sürecin en büyük itici gücü oldu. Erkeklere yönelik böyle bir proje başlatsaydık, aynı katılımı sağlamakta zorlanabilirdik. Bu, kadınlarımızın üretime ne kadar istekli ve kararlı olduklarının en güzel göstergesi" dedi.

TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu ise, kadınların sadece tarımda değil, sanayiden turizme birçok alanda güçlenmesi için çalıştıklarını belirterek, bu tür projelerin devam edeceğini vurguladı. Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, kadınların eğitime gösterdiği ilginin kendilerini daha fazla motive ettiğini belirterek, "Kadın girişimcilerimizle büyük bir hareket başlattık ve bu daha da büyüyecek" dedi. Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İbrahim Irmak ise projelerin Türkiye'de örnek bir model haline geldiğini ve Elmalı'da kadın çiftçilerin üretimdeki rolünü güçlendirmek için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Kadın çiftçilere belgeleri verildi

Eğitim sürecinde iyi tarım uygulamaları, pazarlama, satış ve sürdürülebilir tarım gibi birçok alanda eğitim alan kadın çiftçiler, kazandıkları bilgi ve deneyimleri üretim süreçlerinde kullanacak. İki ay süren eğitim programını başarıyla tamamlayan 100 kadın çiftçiye sertifikaları verildi. Kadınların tarımsal üretimde daha etkin rol almaları için benzer projelerin devam edeceği belirtildi. Programın sonunda, projeye katkı sağlayan eğitmenlere ve destek veren kişi ile kurumlara teşekkür plaketi takdim edildi.

Törene; Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü İbrahim Irmak, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, Elmalı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Boğatimur, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş ve Doç. Dr. İlkay Kutlar, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Karaca, ATSO Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın, Yönetim Kurulu Üyesi Behçet Ülker, Genel Sekreter Av. Aslı Şahin Tekin, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Serap Kocaoğlu ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. Fulya Savran'ın yanı sıra KGK üyeleri ve kadın çiftçiler katıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

antalya, Ekonomi, Elmalı, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın eli tarıma değdi: 100 kadın çiftçi sertifikalarını aldı - Son Dakika

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