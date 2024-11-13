Kadın Girişimci Akademisi Eskişehir'de - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın Girişimci Akademisi Eskişehir'de

Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, Eskişehir'de 20 Kasım'da başlıyor. Başvurular 18 Kasım'a kadar.

13.11.2024 14:20
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Garanti BBVA ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'nin (BÜYEM) birlikte hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin sıradaki eğitimini Eskişehir'de gerçekleştirilecek.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kadın girişimcilerin yönetim becerilerini artırmak, iş hayatındaki varlığını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi Eskişehir Ticaret Odası ile Eskişehir İl Kadın Girişimciler Kurulu desteği ve işbirliğiyle 20 Kasım'da başlayacak.

20 Kasım-20 Aralık'ta sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'ne katılmak isteyen Eskişehirli kadın girişimcilerin 18 Kasım'a kadar başvuru yapması gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından Eskişehir Ticaret Odası Eğitim Salonu'nda yüz yüze ayrıca çevrim içi olarak verilecek eğitimlerde, dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, e-ticaret için sosyal medya iletişimi, şirket yönetimine finansal bakış, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri geliştirme, temel ticaret hukuku ve ticari sözleşmeler gibi girişimcilerin işlerini yönetmelerinde fark yaratacak alanlara odaklanılacak.

Türkiye Kadın Girişimci Akademisi eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın girişimciler, BÜYEM tarafından düzenlenen sertifikaya sahip olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimci Akademisi Eskişehir'de - Son Dakika

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