Kadın Girişimciler İçin Eğitim Denizli'de - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın Girişimciler İçin Eğitim Denizli'de

Türkiye Kadın Girişimci Akademisi, 8-31 Ocak 2025'te Denizli'de eğitim düzenleyecek.

12.12.2024 11:04
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Garanti BBVA ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'nin (BÜYEM) birlikte hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin sıradaki eğitimini Denizli'de gerçekleştirilecek.

Geleceğe iyi bakmak amacıyla ekonomiye güç katan kadın girişimcileri destekleyen Garanti BBVA ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'nin (BÜYEM) birlikte hayata geçirdiği Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'nin sıradaki eğitimini Denizli'de gerçekleştirilecek. Kadın girişimcilerin yönetim becerilerini ve kapasitelerini artırmak, iş hayatındaki varlığını güçlendirerek kalıcı ve sürdürülebilir kılmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi Denizli Ticaret Odası işbirliğiyle 8 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.

Yapılan açıklamaya göre, 8 Ocak - 31 Ocak 2025 tarihleri arasında sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek Türkiye Kadın Girişimci Akademisi'ne katılmak isteyen Denizlili kadın girişimcilerin 3 Ocak 2025 tarihine kadar garantibbvakadingirisimci.com/ adresinden başvuru yapması gerekiyor. Boğaziçi Üniversitesi eğitmenleri ve profesyoneller tarafından Denizli Ticaret Odası Eğitim Salonu'nda yüz yüze ayrıca online olarak da verilecek eğitimlerde; dijital pazarlama, insan kaynakları, müşteri deneyimi, kurum içi iletişim, e-ticaret için sosyal medya iletişimi, şirket yönetimine finansal bakış, liderlik, sürdürülebilir şirket yönetimi, yenilikçi iş modelleri geliştirme, temel ticaret hukuku ve ticari sözleşmeler gibi girişimcilerin işlerini yönetmelerinde fark oluşturacak alanlara odaklanılacak.

Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini artırmayı hedefleyen Türkiye Kadın Girişimci Akademisi eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın girişimciler, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) tarafından düzenlenen sertifikaya sahip olacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimciler İçin Eğitim Denizli'de - Son Dakika

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