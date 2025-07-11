Kadın Girişimciler için Güçlendirme Oturumu - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın Girişimciler için Güçlendirme Oturumu

Kadın Girişimciler için Güçlendirme Oturumu
11.07.2025 10:47
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Garanti BBVA ve IFC, kadın girişimcilerin güçlenmesi konusunda önemli bir oturum gerçekleştirdi.

GARANTİ BBVA ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC), bankacılık sektörü aracılığıyla kadınların ve kadın girişimcilerin güçlendirilmesine yönelik oturum gerçekleştirdi. Oturumda, IFC'nin dünyanın dört bir yanından gelen ekipleri ve Garanti BBVA arasında, kadınlara yönelik bankacılık uygulamaları ve cinsiyet odaklı verilerin gelişim için doğru kullanımı gibi alanlarda bilgi paylaşımı gerçekleşti.

Dünya Bankası Grubu'nun bir üyesi olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC), İstanbul'da Garanti BBVA iş birliğinde bankacılık sektörü üzerinden kadınların güçlenmesine odaklanan oturuma imza attı. Etkinlikte, Garanti BBVA temsilcileri kadın girişimci bankacılığı alanındaki deneyimlerini IFC'nin 85'den fazla ülkede Kadınlara Yönelik Bankacılık konusunda finansal kuruluşlara yatırım ve uzmanlık sunan ekipleriyle paylaştı.

Toplantıda, Garanti BBVA'nın cinsiyet temelli ayrıştırılmış veri kullanımı, finansal kapsayıcılığı artırmaya yönelik programları ve kadın girişimcileri destekleyen uygulamaları ele alındı. IFC ile yürütülen iş birliği kapsamında gelecekteki çalışmalar için de somut adımlar değerlendirildi.

KADIN GİRİŞİMCİLERE ÖZEL 75 MİLYON USD DEĞERİNDE FİNANSMAN SAĞLANDI

18 yıldır kadın girişimciler için projeler yürüten Garanti BBVA, IFC ile iş birliği kapsamında, 2018 yılında Türkiye'nin ilk cinsiyet odaklı tahvili olan 'gender bond' aracılığıyla kadın kuruculu KOBİ'lere özel 75 milyon USD değerinde finansman sağladığı aktarıldı.

'BBVA'NIN KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ BİRİKİMİ DİĞER KURULUŞLARA AKTARILIYOR'

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, "Garanti BBVA olarak, kadın girişimcilerin karşılaştığı engelleri azaltmak ve eşit fırsatlar yaratmak için çalışıyoruz. Yaklaşık 20 yıl önce kadın girişimcileri ayrı bir segment olarak değerlendiren ilk özel banka olduk ve kadın girişimcilere sunduğumuz finansal ve finansal olmayan desteklerle bu alanda öncü konumdayız. Kadın Girişimci Destek Programımız ve alanında bir markaya dönüşen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışmamızın ardından, 2018 yılında IFC iş birliğimiz kapsamında Türkiye'ye ilk cinsiyet odaklı tahvil ihracını gerçekleştirdik. Bu konudaki bilgi birikimi ve deneyimlerimiz gerek ülkemizdeki gerekse dünyadan farklı kurumlara aktarabilmeyi de sorumluluk alanımızda görüyoruz. Şimdi de de IFC'nin dünyanın dört bir yanından İstanbul'a gelen ekipleriyle, kadınlara yönelik bankacılık uygulamaları ve cinsiyet odaklı veri kullanımı gibi alanlarda bilgi paylaşımı yaptık. Kadın girişimcileri güçlendirmek için çalışmalarımızı büyük bir gayretle sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

IFC Orta Doğu, Orta Asya, Türkiye, Afganistan ve Pakistan Finansal Kurumlar Grubu Bölgesel Endüstri Başkanı Momina Aijazuddin ise "Kadınlara finansal kaynaklara erişimde eşit fırsatlar sunduğumuzda, onların girişimci, istihdam sağlayıcı ve değişim öncüsü olma potansiyellerini açığa çıkarıyoruz. Bu yalnızca finansal kapsayıcılıkla ilgili bir konu değil, aynı zamanda kadınların kendi geleceklerini şekillendirmelerini sağlamak ve daha kapsayıcı, daha adil bir gelecek inşa etmekle ilgili önemli bir konu. Garanti BBVA'nın da IFC gibi kadın girişimciliği konusunda uzun bir geçmişi var. İş birliğimizin kadın girişimciliği konusunda başarılı sonuçlar vermesinden ve karşılıklı deneyim paylaşımı yapabilmekten ötürü çok mutluyuz" diye konuştu.

Garanti BBVA, IFC ile iş birliği kapsamında sağlanan cinsiyet odaklı tahviller aracılığıyla Türkiye'de pek çok kadın kuruculu girişime finansman sağlandığı bildirdildi. Cinsiyet odaklı tahville desteklenen girişimler ise şu şekilde açıklandı:

"Mamajoo: Ayla Müstecaplıoğlu tarafından kurulan bebek bakım ürünleri markası, Garanti BBVA'dan aldığı krediyle sürdürülebilir ambalaj sistemlerine, yeni makine yatırımlarına ve otomasyon çözümlerine yöneldi. Bugün 44 kişilik ekibin 27'si kadınlardan oluşuyor.

"Ingosa.ai: Gökçe Duman'ın yapay zeka tabanlı pazarlama girişimi, aldığı finansman desteğiyle hem ekibini büyüttü hem de operasyonel sürdürülebilirliğini güçlendirdi. Ingosa.ai, bugün 12 sektörde 40'tan fazla markaya hizmet veriyor."

Garanti BBVA ve IFC, kadınların iş dünyasında daha güçlü temsil edilmesi ve kapsayıcı ekonomik büyümenin desteklenmesi için ortak çalışmalarını gelecekte de sürdürmeyi planlıyor.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, Kadın, Banka, Usd, Son Dakika

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