Kadın girişimcilere 29,5 milyon euroluk 'kadın istihdamı' desteği verilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Kadın girişimcilere 29,5 milyon euroluk 'kadın istihdamı' desteği verilecek

21.03.2022 13:08
Kadın girişimcilere 29,5 milyon euroluk 'kadın istihdamı' desteği verilecek

up' projesiyle kayıt dışı kadın istihdamının önüne geçilmesi hedefleniyor.

up' projesiyle kayıt dışı kadın istihdamının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda bir önceki yıl ortalama sigortalı sayısına ilave bir kadın istihdamı yapan kadın girişimciye hibe desteği verilecek.

Kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi maksadıyla oluşturulan 'Women-up' projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. AB ile Türkiye'nin birlikte finanse ettiği 'Women-up' projesiyle kadın istihdamı desteklenecek. Projede bir önceki yıl ortalama sigortalı sayısına ilave bir kadın istihdamı yapan kadın girişimciye hibe desteği verilecek. Proje ilk olarak 7 ilde uygulanırken, toplamda ise 4 bin kadına 20 ay süreyle destek verilecek. Proje kapsamında kadın girişimcilere ilave kadın istihdamı için aylık 3 bin 984 TL destek verilecek.

Destek tutarı yaklaşık 29,5 milyon euro

Sosyal Güvenlik Kurumumu (SGK) tarafından "Kadın İşverene Destek Bizden" sloganıyla hayata geçirilen, "Women-Up" projesi yapılan toplantı ile tanıtıldı. Proje ile kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi ele alınırken Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse ediliyor. Proje kapsamında ilk olarak destek sağlanacak iller ise Ankara, İstanbul, Denizli, Aydın, Samsun, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olacak. Projenin uygulandığı illerdeki gerekli şartları taşıyan 4 bin kadın işveren mali destekten faydalanacak olup toplam da ise projenin mali destek hibe tutarı yaklaşık 29,5 milyon euro olacak. Başvurular e-devlet üzerinden yapılırken, başvuru süresi ise 4 bin kadın olana kadar devam edecek.

"Bu projeyle kadın girişimcilerimize hibe desteği sunacağız"

Kayıt dışı istihdamla önemli yol kat ettiklerini ifade eden Sosyal Sigorta Kurumu (SGK) Sigorta Primler Genel Müdürü Savaş Alıç, "Yüzde 52 seviyelerdeki kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 28 seviyelerine indirilmiştir. Ne kadar destek sağlansa da Avrupa Birliği ortalamasından hala çok gerideyiz. Biz bu projeyle kadın girişimcilerimize hibe desteği sunacağız. Projemizin bütçesi 29,5 milyon Euro. Yüzde 85'i Avrupa Birliği bütçesi, yüzde 15'i ise ulusal kaynaklardan karşılanıyor. Türkiye genelinde 7 ilde uygulayacağız. Bu iller İstanbul, Ankara, Denizli, Aydın, Samsun, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olacak. 4 bin kadın girişimci belirliyoruz. Bu kadın girişimcilerin ilave olarak sağlayacağı istihdam kadın çalışanlardan dolayı 20 ay süreyle bugünün asgari ücret üzerinden aylık 3 bin 984 TL destek sağlayacağız. Destek tutarı asgari ücretin net tutarın yakın bir tutar. İşveren sigorta indirimlerinden faydalanıyorsa bunlarda uygulanacak. İşveren neredeyse işçilik maliyeti olmaksızın istihdam sağlamış olacak" şeklinde konuştu.

"21 Şubat tarihinden itibaren başvuru yapılabilecek"

Projede sektör ayrımının olmadığını vurgulayan Alıç, "Tüm kadın girişimcilerimiz bu destekten faydalanabilirler. İşletme genç bir işletme olması ve sahibinin kadın olması gerekiyor. Çalışan sayısı 9'u geçmeyecek. Bu proje başarılı olursa ilerleyen günlerde projenin iki ve üçüncü fazlarının geleceğini düşünüyoruz. Bu nazaran il sayısının da artırılacağını düşünüyoruz. Başvuruları e-devlet üzerinde yapılıyor. 21 Şubat tarihinden itibaren başvuru alıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Gilead Hayat Bulan Fikirler 2022 başvuruları başladı Gilead Hayat Bulan Fikirler 2022 başvuruları başladı Doku kumaş tasarım yarışması için start verdi Doku kumaş tasarım yarışması için start verdi

Avrupa Birliği, Türk Lirası, Türkiye, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın girişimcilere 29,5 milyon euroluk 'kadın istihdamı' desteği verilecek - Son Dakika


Son Dakika
13:21 Ukrayna istihbaratından dikkat çeken iddia: Kadirov'un savaşçıları ağır kayıplar verip ülkeden kaçtı
13:05 Ünlü oyuncu Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı
12:42 İstanbul'da görev yapan polis memurunun Hakkari'deki aracından 52 kilo 500 gram patlayıcı çıktı!
12:36 Abramovich'in yatı Datça açıklarına geldi! Görenler heyecanlandı
12:25 Çocuk, topu almak için havuza yöneldi; o esnada köpeğin yaptığına inanamayacaksınız
12:22 Önce avukat, sonra seri katil! Pınar Deniz'i Ceylin'den sonra katil Yasemin olarak izleyeceğiz
12:15 Önüne geleni tokatlayan Sarıgül, Acun'un yolunu kendisini açtığını iddia etti! Bakalım Acun ne diyecek?
12:12 Anneleri üç çocuğunu geride bırakıp komşuya kaçtı, en büyük kız üzüntüden bileklerini kesti, baba işsiz: Çaresizliğin öyküsü!
12:02 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
11:54 David Beckham, Ukrayna için ses olmaya devam ediyor! 71 milyon takipçili Instagram hesabını devretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 13:32:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kadın girişimcilere 29,5 milyon euroluk 'kadın istihdamı' desteği verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement