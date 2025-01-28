Kadın Girişimcilere Teknoloji Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın Girişimcilere Teknoloji Desteği

Kadın Girişimcilere Teknoloji Desteği

Türk Telekom, kadınların girişimciliğini destekleyen programa teknoloji ve eğitim desteği sağladı.

28.01.2025 14:17
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Türk Telekom, kadınların teknolojiye erişimini artırmak ve girişimcilik becerilerini geliştirmek için Nokia ve UN Women işbirliğiyle yürütülen küresel programın Türkiye'de gerçekleştirilen ayağına teknoloji ve eğitim desteğiyle dahil oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kadınların ekonomik bağımsızlıklarının artırılması, girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi ve iş dünyasında aktif rol alabilmeleri hedefiyle Nokia ve UN Women işbirliğiyle 8 farklı ülkede yürütülen küresel programa, Türk Telekom da katıldı. "Girişimcilik İçin Harekete Geç" adıyla Hatay'da düzenlenen program kapsamında, depremden etkilenen kadın girişimcilere finansal okuryazarlık ve dijital pazarlama konularında eğitimler verildi.

Eğitim programıyla kadınların girişimcilik becerilerini artırarak iş dünyasında daha fazla yer almaları hedeflenirken, yerel ihtiyaçlara uygun çözümler sunulması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Hatay'da düzenlenen eğitimlere bölgedeki 9 kadın kooperatifinden 27 kadın girişimci katıldı. Nokia ve Türk Telekom'un gönüllüleri tarafından verilen 20 saatlik eğitimlerde, finansal ve dijital okuryazarlık, siber güvenlik, pazarlama, proje yönetimi ve tedarik zinciri gibi alanlarda uygulamalı ve beceri kazandırmaya yönelik içerikler aktarıldı.

Program kapsamında ayrıca, katılımcılara yıl boyunca sağlanacak mentörlük desteğiyle kadın girişimcilerin uzun vadede sürdürülebilir başarılar elde etmeleri amaçlanıyor.

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden fırsat eşitliği ve kadının güçlenmesi odağında tasarlanan programın bu yıl daha fazla kadına ulaşarak devam etmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, kadınlar girişimcilerin teknolojiyle desteklenmesinin, ekonomik kalkınmanın anahtarlarından biri olduğunu vurguladı.

Türk Telekom olarak, Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ederken toplumsal kalkınmayı desteklemeyi de görev edindiklerini belirten Özden, "Kadınların teknolojiyle güçlenmesi, ekonomik kalkınmanın anahtarlarından biridir. Dijital dünya, girişimci kadınlar için sınırsız fırsatlar sunarken biz de onların iş dünyasında güçlü bir şekilde yer almalarını, teknolojiyi bir dönüşüm ve ilerleme kaynağı olarak kullanmalarını desteklemeye çalışıyoruz. 'Girişimcilik İçin Harekete Geç' programıyla, depremden etkilenen Hatay'daki kadın kooperatiflerine teknoloji ve eğitim desteği sunarak onların girişimcilik becerilerini artırmalarına katkıda bulunuyoruz. Türk Telekom olarak, teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Nokia Türkiye Ülke Müdürü Erensoy Bilgin de 2022'de UN Women ile global çapta başlattıkları işbirliğini, 2024'te Türk Telekom'un desteğiyle ilk defa Türkiye'ye taşımanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

"Girişimcilik İçin Harekete Geç" programı kapsamında UN Women, Türk Telekom ve Nokia olarak Hatay'da depremden etkilenen kadın kooperatifleriyle bir araya geldiklerini aktaran Bilgin, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmek ve iş dünyasında daha aktif bir şekilde yer almalarına destek olmak adına anlamlı bir adım attıklarını vurguladı.

UN Women Türkiye Ülke Direktör Yardımcısı Zeliha Ünaldı ise UN Women olarak kadınların ekonomik olarak güçlenmelerini destekleyen her türlü işbirliğini çok değerli bulduklarının altını çizdi.

Kadınların girişimcilik yolculuğunda karşılaşabilecekleri engelleri aşmalarına yardımcı olacak bu tür programların, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği hedefine ulaşmada da kritik rol oynadığına dikkati çeken Ünaldı, "Nokia ile yürüttüğümüz program kapsamında, Türk Telekom'un da desteğiyle gerçekleşen bu eğitimin, kadınların teknolojiye erişimini artırarak onların girişimcilik yolculuklarını ve bu yolla deprem bölgesinin ekonomik olarak yeniden ayağa kalkmasını destekleyeceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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