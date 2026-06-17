Kadın Girişimciliğine Yatırımlar Geleceğe Umut Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Girişimciliğine Yatırımlar Geleceğe Umut Olacak

Kadın Girişimciliğine Yatırımlar Geleceğe Umut Olacak
17.06.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Göktaş, kadın girişimciliğini destekleyerek Türkiye'nin geleceğine yatırım yaptıklarını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın girişimciliğine yapılan yatırımların, Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırım olduğuna inandıklarını söyledi.

Göktaş, İzmir programı kapsamında Karabağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'ni ziyaret etti, ev aksesuarları kursiyerlerinin ürünlerini inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra barista kursunu ziyaret eden Göktaş, kursiyerlerle sohbet etti, kahve hazırladı.

Ziyarete, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da katıldı.

"Her insan bulunduğu yerden dünyaya açılabiliyor"

Bakan Göktaş, daha sonra Konak ilçesinde bir otelde düzenlenen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Halkbank işbirliğiyle hayata geçirilen "Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim" programına katıldı.

Burada konuşan Göktaş, İzmir'in üretim, ticaret, inovasyon ve girişimciliğin güçlü şehirlerinden olduğunu belirterek, kentin, kadının ekonomik hayata daha güçlü katılmasına, yenilikçi fikirlerin filizlenmesine ve yeni başarı hikayelerinin yazılmasına ilham vermeye devam ettiğini dile getirdi.

Göktaş, dünyanın üretim, ticaret ve ekonomik dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemden geçtiğini, artık ekonomilerin gücünün sadece büyük fabrikalarla, yatırımlarla ya da büyük merkezlerle ölçülmediğini anlatarak, "Bir fikri olan, emeğini bilgiyle buluşturan, doğru desteklerle güçlenen her insan bulunduğu yerden dünyaya açılabiliyor." dedi.

Bu yeni dönemin en güçlü aktörlerinden birinin kadın girişimciler olduğunu vurgulayan Göktaş, Türkiye'de kadın girişimciliği konusunda güçlü bir potansiyelin ve köklü bir birikimin bulunduğunu, ülkenin dört bir yanında kadınların yeni kooperatifler kurduğunu, markalar oluşturduğunu ve başarı hikayeleri yazdığını hatırlattı.

Bu potansiyeli büyütmek, daha fazla kadının başarı hikayesine dönüşmesini sağlamak için çalıştıklarını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile bu vizyonu somut hedefler ve güçlü politikalarla hayata geçiriyoruz. Kadının Güçlenmesi Koordinasyon Kurullarıyla çalışmalarımızı yerelde güçlendiriyor, her ilin ihtiyacına uygun olan, sahaya dokunan projeler hayata geçiriyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi ile kadın-erkek fırsat eşitliğini, özel sektördeki kurum kültürünün güçlü bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu vizyonla kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini üretimi, verimliliği, rekabet gücünü ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen temel unsurlar olarak ele alıyoruz."

Temiz teknoloji alanında çevreye duyarlı ve katma değeri yüksek iş fikirleri geliştiren kadın girişimcilere de destek olduklarını belirten Göktaş, 1366 kadın kooperatifine verdikleri desteklerle bugüne kadar yaklaşık 247 bin kişiye ulaştıklarını ifade etti.

Göktaş "Hobin İşin Olsun Projesi" ile kadınlara hobilerini e-ticaret aracılığıyla kazanca dönüştürme imkanı sağladıklarını, finansal okuryazarlık eğitimleriyle 1,3 milyondan fazla kadına ulaştıklarını anımsattı.

Kadın girişimciliğini destekleyen kamu kurumlarının çalışmalarını "kadingirisimci.gov.tr" web sitesiyle tek bir platformda bir araya getirdiklerini dile getiren Göktaş, kadınların ihtiyaç duydukları desteklere daha hızlı ulaşabilecekleri bir ekosistem oluşturduklarını anlattı.

"Kadın girişimciliğini güçlendiren önemli adım"

Bakan Göktaş "Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim" programının kadın girişimciliğini güçlendiren önemli bir adım olduğunu ifade ederek, programla kadınların bilgiye, deneyime, finansal kaynaklara ve güçlü iş ağlarına erişimini kolaylaştırdıklarını vurguladı.

Program kapsamında katılımcıların, girişimcilik, kişisel marka yönetimi, yapay zeka, e-ticaret, finansal kaynaklara erişim gibi çeşitli konularda eğitim alacağını kaydeden Göktaş, "Yeni işletmeler kuruluyor, yeni istihdam alanları oluşuyor ve yerel kalkınma güçleniyor. Kadın girişimciliğine yapılan her yatırımın, aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

İzmir Valisi Süleyman Elban ise kadınların, tarih boyunca üretimin her aşamasında yer aldığını vurgulayarak, son yıllarda ekonomik hayatta daha görünür hale geldiğini belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da programın, kadınların potansiyelini geliştirmeleri ve küresel ölçekte rekabet edebilmeleri açısından önemli bir fırsat sunduğunu dile getirerek, "TÜİK verilerine göre bugün ülkemizde 1 milyon 240 bini aşkın kadın girişimcimiz var ve girişimciler içindeki kadın payı yüzde 18,2'ye ulaşmış durumdadır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzda bu rakamlar bizim için sadece ivme kazanacağımız bir başlangıç çizgisidir. 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 40'ın üzerine taşımayı kesin ve tavizsiz bir hedef olarak belirledik." bilgisini paylaştı.

Konuşmaların ardından program kapsamında düzenlenen eğitimler gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Girişimciliğine Yatırımlar Geleceğe Umut Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı İETT otobüslerinde unutulan binlerce eşya satışa çıktı
Polonya’da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti Polonya'da silahlı saldırıya uğrayan Rus sanatçı hayatını kaybetti
Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde
Sakarya’da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı Sakarya'da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Nevşehir’de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü Nevşehir'de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü
Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi
Galatasaray’ın gündemindeki Jhon Duran’ın Zenit macerası sona erdi Galatasaray'ın gündemindeki Jhon Duran'ın Zenit macerası sona erdi

17:14
Galatasaray’a Can Uzun transferinde dev rakip
Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip
16:49
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP’den istifa etti
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'den istifa etti
16:39
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
16:35
Türkan Şoray, ’Panter Emel’’in cenazesinde kahroldu
Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu
16:23
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz
16:14
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
14:56
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış
Avukatlar cüppeyi çıkartıp yerine uyuşturucu asmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 17:28:01. #7.13#
SON DAKİKA: Kadın Girişimciliğine Yatırımlar Geleceğe Umut Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.