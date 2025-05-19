Kadın Güçlendirme Anlaşması İmzalandı

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Batı Afrika Bölge Ofisi ve İslam Gıda Güvenliği Örgütü (IOFS), Batı ve Orta Afrika'daki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerde tarımsal gıda sistemleri ve gıda güvenliğinde toplumsal cinsiyet eşitliği ile kadınların güçlendirilmesine yönelik işbirliği amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

Bu yıl Cezayir'in başkentinde düzenlenen İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu'nun yıllık toplantısı kapsamında düzenlenen törende yapılan anlaşma, BM Kadın Birimi Batı Afrika Bölge Ofisi Direktörü Maxime Houinato ve IOFS Direktörü Berik Aryn tarafından imzalandı.

Mutabakat, kadınların güçlendirilmesine yönelik stratejik girişimler, kaynak seferberliği ve savunuculuk olmak üzere üç temel alanı içeriyor.

Kadınların gıda güvenliği, dayanıklılık inşası ve tarımsal gıda sistemlerine katılımını ulusal ve bölgesel programlar aracılığıyla artırmaya yönelik stratejik ortak girişimlerin geliştirilmesini amaçlayan anlaşma, İİT üye devletleri ile işbirliği içinde organize edilecek.

Mutabakat kapsamında, gıda güvenliği ve tarım sektörlerinde toplumsal cinsiyete duyarlı programı desteklemek için kaynakları harekete geçiren stratejiler geliştirmek ve uygulamak amacıyla ortak çabalar gösterilecek, bölge genelinde tarım ve gıda sistemlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların liderliğini teşvik etmek için ortak kampanyaların uygulanması sağlanacak.

Anlaşmaya göre, 2025 çalışma planının bir parçası olarak BM Kadın Birimi ve IOFS, kadınların güçlendirilmesi ve gıda güvenliğine odaklanan çok uluslu çatı bir program için kaynakları birlikte geliştirecek ve harekete geçirecek.