Kadın Kooperatifleri Ekonomiyi Güçlendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kadın Kooperatifleri Ekonomiyi Güçlendiriyor

Bakan Göktaş, kadın kooperatiflerinin ekonomiye ve sosyal kalkınmaya katkısını vurguladı.

28.01.2025 16:24
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Bakan Göktaş: "Ekonomiyi güçlendiren kadın kooperatiflerimizle gurur duyuyoruz"

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Türkiye'nin dört bir yanında ekonomiyi güçlendiren, yerel kalkınmaya ve dayanışma kültürüne katkı sağlayan kadın kooperatiflerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

Dünyada kooperatif işletmelere dikkat çekilmesi ve kooperatifler eliyle topyekun bir ekonomik ve sosyal kalkınma sağlanması hedefiyle Birleşmiş Milletler tarafından 2025 yılı 'Uluslararası Kooperatifler Yılı' ilan edildi. Bu çerçevede TOBB ev sahipliğinde ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla 'Uluslararası Kooperatifler Yılı Açılış Töreni' düzenlendi.

Burada bir açılış konuşması gerçekleştiren Bakan Göktaş, Türk kooperatifçilik modeli olarak adlandırdıkları ekonomik sistemin, uluslararası alanda güçlü bir örnek haline geldiğini aktardı. Bakan Göktaş, söz konusu modelin başarısının temelinde dayanışma kültürü, yerel kalkınmaya katkı, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretmesinin yer aldığını dile getirdi.

Göktaş, Türk kooperatiflerinin yerel değerleri küresel pazarlara taşıdığına sözlerine ekleyerek, "Böylece hem ülkemizin ekonomisine hem de uluslararası ticarete katkı sunuyor. Kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımında, dezavantajlı grupların ekonomik sisteme dahil olmalarında öncü bir rol oynuyor" açıklamasında bulundu.

Göktaş, kadın kooperatiflerini ve girişimciliğini teşvik edip, kadınların iş hayatında daha aktif rol almaları için çalışmalar yürüttükleri bilgisini vererek, "Bugüne kadar 81 ilimizde düzenlediğimiz çalıştay ve eğitim programlarıyla toplam 45 bin kişiye ulaştık. 1012 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk. Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz eğitimlerle yaklaşık 15 bin kişiye eğitim sunduk. Kadın kooperatiflerimizin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çözümler üretiyoruz. Çünkü biliyoruz ki zaman zaman sıkıntılarla karşılaşabiliyorlar. Yine kadın kooperatiflerinin ürünlerinin bu topraklara has olduğunu gösteren 'coğrafi işaret' almaları için destek oluyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Kadın kooperatifleri, bu değişimin ve dönüşümün yapı taşlarıdır"

Bakan Göktaş kadın kooperatiflerin önemine de değinerek, "Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında ekonomiyi güçlendiren, yerel kalkınmaya ve dayanışma kültürüne katkı sağlayan kadın kooperatiflerimizle gurur duyuyoruz" diye konuştu. Göktaş, bunların her birinin pek çok farklı alanda faaliyet gösterdiğini, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde büyük başarılara imza attığını söyledi.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmanın sadece kadınları güçlendirmekle kalmayacağını dile getiren Göktaş, "Aynı zamanda daha adil, daha eşit ve daha güçlü bir toplum inşa eder. Kadın kooperatifleri, bu değişimin ve dönüşümün yapı taşlarıdır ve onların desteklenmesi, bir ülkenin geleceğinin desteklenmesi demektir. Bu inançla, 23 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadın istihdamını artıran pek çok çalışmaya imza attık" değerlendirmesinde bulundu.

Program, açılış konuşmalarının arından Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a plaket takdimi ve kooperatiflerce oluşturan ve gıda ürünlerinin yer aldığı kooperatif sepetinin hediye edilmesiyle son buldu.

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Ekonomi, Türkiye, Tarım, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Kooperatifleri Ekonomiyi Güçlendiriyor - Son Dakika

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