Denizli Ticaret Odası\'nda Kadının Ekonomik Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi

Ekonomi

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) Meclis Salonu'ndaki Kadının Ekonomik Güçlendirilmesi Çalışma Grubu toplantısında konuşan DTO Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen Kartay, kadının toplumsal hayattaki misyonunun yanı sıra iş dünyasındaki önemine dikkat çekti.

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF), Kadının Ekonomik Güçlendirilmesi Çalışma Grubu, Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmalarının ikincisini Denizli'de gerçekleştirdi. Denizli Merkezefendi İlçe Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve Bozkurt İlçe Belediye Başkanı Birsen Çelik'in de katıldığı etkinlik, kadınlardan büyük ilgi gördü. Konuşmasında kadının ekonomideki yerinin tartışılamayacağını vurgulayan DTO Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen Kartay, " Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi dünyadaki her şey kadının eseridir! Denizli'de iş hayatında yer alan girişimci kadınlarımızla çalışan kadınlarımızın oranı, Türkiye ortalamasının üzerindedir. Türkiye genelinde yüzde 28 olan kadın istihdam oranı, Denizli'de yüzde 33'ün üzerindedir. Bu sevindirici bir veri fakat yeterli değil. 98 yıllık Denizli Ticaret Odası tarihinin yönetim kurulundaki ikinci kadın üyeyim ve başkan yardımcısıyım. Şu andaki hedefimiz, yönetim kurulumuzun yüzde 50'sini kadınların oluşturduğunu bir gün görebilmektir. Diğer taraftan Denizli Ticaret Odası'nda kayıtlı kadın girişimcimiz 2 bin 800 kişi fakat şirketlerin yönetim kurullarında, komitelerinde ve komisyonlarında kadınların adı yok. Kadın çalışıyor ama esamesi okunmuyor. Çünkü şirketi ya babasının üzerine ya da kocasının üzerine; kadınsa orada maaşlı olarak çalışıyor. Herhangi bir karar mekanizmasında yetkisi bulunmuyor. Artık hepimiz yaptığımız işlerde biraz daha sorumluluk almalıyız, sorumluluk verilmesini beklememeliyiz ve bu şekilde ilerlemeliyiz" dedi.

"Kadın erkek yan yana yürümeliyiz"

Dünyada ve Türkiye'deki toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çeken SKF Başkanı Betül Elmasoğlu, "Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu'na göre Türkiye ne yazık ki 146 ülke arasında 129'uncu. Bunun da sebebi kadınların istihdama, siyasete ve karar alma mekanizmalarına katılımlarının düşük kalması. Tüm bu yaşananlarsa maalesef ata erkil düzenin sonuçlarıdır. Bizlerin zihinlerimizi değiştirmeye, dönüştürmeye, kadınların öncelikli ve önde olduğu bir yaşama ihtiyacımız var. Ülkelerin sürdürülebilir kalkınması, kadınların özgürce var olabilmesi ile mümkündür. Bu tablonun bize yakışmadığı çok açıktır; çıkış yolumuzsa toplumsal cinsiyet kalıplarının aşılmasından geçmektedir. Çağdaş, demokratik ve müreffeh bir ülke için kadın erkek yan yana yürümeliyiz, birlikte mücadele etmeliyiz. Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu olarak iş hayatında öncü kadınlarla birlikte olmak, onların başarı hikayelerini dinlemek, kızlarımıza örnek olalım istedik. Bugün de bu kapsamda burada ikinci toplantımızı yapmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. Denizli'de bize bu imkanı sundukları için Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Uğur Erdoğan başta olmak üzere Başkan Yardımcımız Sayın Melek Sözkesen Kartay ile yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Kadın mutlu olduğunda, toplum da mutlu olur"

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ise konuşmasında kadın liderlerin önemine değindi. Çelik, "Bizlerin yani siyasetçilerin tek amacı, toplumu mutlu etmektir. Toplumu mutlu etmenin yolu da kadını mutlu etmekten geçmektedir. Çünkü kadını mutlu ettiğinizde aile de mutlu olur. Aile mutlu olduğunda da toplum mutlu olur. O nedenle Şeniz başkanımla bulunduğumuz bölgelerde pozitif ayrımcılık yapıp hem kadını mutlu etmek hem de toplumu mutlu etmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

"Kadının olduğu yerde zarafet ve iletişim olur"

Kadınların yaşadıkları zorlukları belediye başkanı olduktan sonra daha net gördüğünü eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Başkan olduktan sonra, Türkiye'de kadınların ne kadar büyük zorluklar içinde olduğunu daha iyi gördüm. Şuna inanıyorum ki kadının bağımsız olabilmesi için ekonomik özgürlüğünün olması gerekiyor. Bizler, kadın yöneticiler olarak aldığımız eğitimle, yaptığımız işlerle ve doğru belediyecilik yönetimiyle, kadınlarımıza ve kızlarımıza örnek oluyoruz. Kadının olduğu yerde zarafet ve iletişim olur. Bu yüzden siyasi partilerde ve çalışma hayatında daha fazla kadının olması gerekiyor. Farklı bir zamanda biz de sizinle ortak bir proje yapmak isteriz" ifadelerini kullandı.

Açış konuşmalarının ardından Kadın Liderlerle Dönüşüm Oturumuna geçildi. TSKF Kadının Ekonomik Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Koordinatörü Dilek Cesur'un moderatörlüğünde ManPowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, katılımcılara iş hayatındaki tecrübelerini aktardı. Narlı, kadının katma değeri yüksek işlerde yer almasının toplumun hızlı gelişmesindeki en önemli etkenlerden biri olduğuna inandığını dile getirdi. Özellikle mesleki beceri gerektiren alanlarda iyi yetişmiş nitelikli kadınların yer almasının buna büyük katkı sağlayacağını kaydetti. Bunun için de sivil toplum kuruluşlarıyla kurum ve kuruluşların iş birliğinin önemli olduğunu vurguladı. Bunları anlatmak için Denizli'de kendilerine sunulan imkandan dolayı DTO'ya teşekkür etti. - DENİZLİ