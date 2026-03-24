Kadınların Ekonomide Temsili Az - Son Dakika
Kadınların Ekonomide Temsili Az

24.03.2026 18:27
Büyükelçi Morris, kadınların finans sektöründe az temsil edildiğini vurguladı.

Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, kaydedilmesi gereken çok ilerleme olduğunu belirterek, "Kadınlar, üst düzey ekonomik pozisyonlarda hala ciddi şekilde az temsil edilmektedir. Finans sektöründeki ekonomistlerin ancak dörtte birinden biraz fazlası ve üst düzey liderlerin sadece yüzde 16'sı kadın." dedi.

Kadınların ekonomi ve finans alanlarında güçlendirilmesine yönelik "Ekonomide Kadınlar Paneli", Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'ın katılımıyla Birleşik Krallık'ın İstanbul Başkonsolosluğunda yapıldı.

Büyükelçi Morris, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünya genelinde elde edilen kanıtların gösterdiği gibi, kadınların yeteneklerinden tam anlamıyla yararlanan kurumların daha iyi kararlar aldığını, riskleri daha etkili yönettiğini ve daha sürdürülebilir büyüme sağladığını ifade etti.

Kaydedilmesi gereken çok ilerleme olduğuna işaret eden Morris, "Kadınlar, üst düzey ekonomik pozisyonlarda hala ciddi şekilde az temsil edilmektedir. Finans sektöründeki ekonomistlerin ancak dörtte birinden biraz fazlası ve üst düzey liderlerin sadece yüzde 16'sı kadın." açıklamasını yaptı.

Morris, dünyanın önde gelen ekonomi bölümlerindeki fakülte üyelerinin sadece yüzde 22'sinin kadın olduğuna dikkati çekerek, "Bu yüzden, bugün sahneyi, mesleklerinde en üst seviyelere ulaşmış ve Türkiye ile dünya genelinde ekonomik ve finansal ortamı şekillendiren son derece yetenekli bir kadın grubuyla paylaşmaktan mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Ön yargılar, eşitsizlikleri pekiştirmeye devam ediyor"

TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan da "2025 verilerine göre, Türk bankacılık sektöründeki iş gücünün yüzde 51'ini kadınlar oluşturuyor. Bu veri çok kıymetli." dedi.

Kariyer basamakları yükseldikçe eşitsizliğin belirgin hale geldiğini kaydeden Karahan, "Birçok ülkede finans sektöründeki yönetici pozisyonları ve C-suite roller genelde erkekler tarafından domine ediliyor." ifadesini kullandı.

Karahan, dünyadaki karar mekanizmalarının her kademesinde kadınların ciddi ölçüde yetersiz temsil edildiğine işaret ederek, "Dolayısıyla kadınların benzer niteliklere ve performansa sahipken, neden aynı kariyer patikasında bazı engellere takıldığını sorgulamak gerekiyor. Bu sorunun cevabı ise birbiriyle bağlantılı çeşitli faktörlerden oluşuyor. Yaşanan sorunların en temelinde ise bakış açıları yatıyor. Farkında olunmayan ön yargılar, kadınların dünya genelinde karşılaştığı engelleri ve eşitsizlikleri pekiştirmeye devam ediyor." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kadınların Ekonomide Temsili Az - Son Dakika

Pistte feci kaza Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı Pistte feci kaza! Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı
Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı İşte o anlar Keely Hodgkinson, dünya şampiyonluğunu duşta eğlenerek kutladı! İşte o anlar
Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar Cenaze töreninde Özel ile Bahçeli arasında dikkat çeken anlar
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar İşte Erol Köse'nin 16. kattan düşerek öldüğü anlar
Daniel Pancu, Ümit Özdağ’ı isteyen Süper Lig devini açıkladı Daniel Pancu, Ümit Özdağ'ı isteyen Süper Lig devini açıkladı
İran’dan İspanya Başbakanı’na füzeli teşekkür İran'dan İspanya Başbakanı'na füzeli teşekkür

17:43
İşte Trump’a “Savaşı devam ettir“ diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat
16:15
Yunanistan’da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi
Yunanistan'da yaklaşık 5 milyar euroluk savunma programlarına onay verildi
16:11
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
Savaşın 25. gününde kahreden görüntü: Okulda dehşeti yaşadılar
15:56
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı Sadece bir kişi ağladı
Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı! Sadece bir kişi ağladı
15:30
Savaşın etkisi büyüyor İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı iddiası
15:10
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ortaya çıktı
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı
SON DAKİKA: Kadınların Ekonomide Temsili Az - Son Dakika
