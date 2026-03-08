Kadınların İş Gücüne Katılımı Ekonomik Büyüme İçin Kritik

Tat Gıda Sürdürülebilirlik, Strateji ve İletişim Müdürü Merve Cansın Kaplan, kadınların iş gücüne katılımının yalnızca bireysel bir hak değil, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir büyüme konusu olduğunu vurgulayarak, atılacak her yapısal adımın, yalnızca kadınlar için değil, toplumun tamamı için değer üreteceğini belirtti.

Tat Gıda Sürdürülebilirlik, Strateji ve İletişim Müdürü Kaplan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kaplan, kariyer yolculuğundaki en kritik eşiğin, karar alma mekanizmalarına yaklaştıkça kadın temsilinin belirgin biçimde azaldığını fark ettiği dönem olduğunu söyledi.

Türkiye'de organizasyon piramidinin üst katmanlarına çıkıldıkça kadın sayısının düşmesinin hala yapısal bir gerçeklik olduğunu belirten Kaplan, bu tablonun, bireysel çabadan çok kurumsal tasarımın önemini gösterdiğini aktardı.

"Temel problem yalnızca kadınların iş gücüne katılımı değil, stratejik karar süreçlerinde ne ölçüde temsil edildikleridir." diyen Kaplan, çeşitlilik konusunun, artık bir sosyal sorumluluk başlığı olmanın yanında kurumsal dayanıklılık ve rekabet avantajı meselesi olduğunu söyleyerek, "Farklı bakış açıları, risk yönetiminden inovasyona kadar pek çok alanda şirketlerin karar kalitesini yükseltiyor. Kadınların çok boyutlu düşünme, detaylara önem verme ve empati temelli liderlik becerileri bu noktada önemli bir değer yaratıyor." ifadelerini kullandı."

Kadınların kariyer yolculuğunun çoğu zaman toplumsal rollerle paralel ilerlediğine dikkati çeken Kaplan, kurumların çalışanı yalnızca "pozisyon" olarak değil, yaşam döngüsü olan bir birey olarak ele alması gerektiğini vurguladı.

Kaplan, bu nedenle esnek ve hibrit çalışma modellerinin kalıcı hale gelmesinin, doğum sonrası uyum süreçlerinin sistematik olarak desteklenmesi ve babalık izninin güçlendirilmesinin yalnızca kadınları değil, tüm organizasyonu dönüştüren adımlar olacağının altını çizdi.

Kaplan, bunun ötesinde, gerçek bir kültürel dönüşüm için şeffaflık ve izlenebilirliğin şart olduğu düşüncesinde olduğunu dile getirerek, terfi ve ücretlendirme süreçlerinde net kriterler, eşit işe eşit ücret ilkesinin denetlenebilir mekanizmalarla güvence altına alınması ve liderlik kademelerinde hedef bazlı temsil politikalarının somut ilerleme sağlayacağını vurguladı.

"Cam tavan, bireysel bir mücadele alanı olmaktan ziyade, kurumsal tasarım meselesidir"

Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığın performans göstergelerine entegre edildiğinde, konunun bir "iyi niyet" olmanın ötesine geçerek, stratejik öncelik haline geleceğini söyleyen Kaplan, "Sonuçta 'cam tavan' bireysel bir mücadele alanı olmaktan ziyade, kurumsal tasarım meselesidir. Güven kültürünün hakim olduğu, yetkinliğin görünür kılındığı ve fırsat eşitliğinin sistematik olarak desteklendiği yapılarda potansiyel doğal olarak açığa çıkar. Sürdürülebilir büyüme hedefleyen kurumların, kapsayıcılığı uzun vadeli değer yaratımının ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırması gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Şirketlerinde üst düzey kadın yönetici oranının yüzde 44, kadın yönetim kurulu üyesi oranının yüzde 22, kadın çalışan oranının ise yüzde 45 seviyesinde olduğunun bilgisini veren Kaplan, sözlerine şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde hem toplam kadın çalışan oranını hem de üst düzey kadın yönetici oranını yüzde 50 seviyesine taşımayı ve bu dengeyi kalıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Biz konuyu yalnızca 'kadın istihdamı' olarak değil, sosyal sürdürülebilirlik meselesi olarak görüyoruz. Çeşitlilik arttıkça karar kalitesinin, inovasyon kapasitesinin ve kurumsal dayanıklılığın arttığına inanıyoruz."

Kaplan, kadın çalışanların gelişim planlarının erken aşamada yapılması, mentörlük ve liderlik gelişim programlarının verilmesi, esnek çalışma modelleri ve fırsat eşitliğini gözeten performans sistemlerinin, kariyer sürekliliğini güçlendirdiğini aktardı.

"Atılacak her yapısal adım, yalnızca kadınlar için değil, toplumun tamamı için değer üretir"

Genç kadınlara, heyecanlarını ve merak duygularını daima canlı tutmaları tavsiyesinde bulunan Kaplan, kariyer yolculuğunun uzun bir maraton olduğunu ve bu yolculukta kendilerini ayakta tutan şeyin, yaptıkları işe duydukları tutku olduğunu dile getirdi.

Kaplan, bugün bulunduğu noktaya bitmeyen öğrenme isteği ve sorumluluk almaktan çekinmemesi sayesinde geldiğinin altını çizdi.

İş yerlerinde ölçülebilir hedefler konularak, kadın temsil oranının şeffaf biçimde raporlanması ve ilerlemenin düzenli olarak izlenmesinin önemli olduğuna işaret eden Kaplan, şu tavsiyelerde bulundu:

"Kendinize güvenin, elinizden geldiği ölçüde görünür olun ve hata yapmaktan korkmayın. Karar vericilere ise eşitliğin bir iyi niyet meselesi değil, sistem tasarımı meselesi olduğunu hatırlatmak isterim. Esnek ve hibrit çalışma modellerinin kalıcı hale getirilmesi, güçlü babalık izni uygulamaları, mentörlük programlarının yaygınlaştırılması ve terfi süreçlerinde şeffaflık sağlanması kadınların iş hayatında daha görünür olmasını destekleyen somut politikalardır. Kadınların iş gücüne katılımı yalnızca bireysel bir hak değil, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir büyüme konusudur. Atılacak her yapısal adım, yalnızca kadınlar için değil, toplumun tamamı için değer üretir."