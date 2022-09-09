Kağıthane'nin ikinci meydanında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kağıthane'nin ikinci meydanında çalışmalar devam ediyor

09.09.2022 15:28
Kağıthane'nin ikinci meydanında çalışmalar devam ediyor

Kağıthane Belediyesi'nin Merkez Mahallesi'nden sonra Kaymakamlık binasının önüne yaptırdığı ikinci meydanda çalışmalar devam ediyor.

Kağıthane Belediyesi'nin Merkez Mahallesi'nden sonra Kaymakamlık binasının önüne yaptırdığı ikinci meydanda çalışmalar devam ediyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin alanda incelemelerde bulundu.

Yeni meydanda araç park alanları, geniş yürüyüş yolları, yüzlerce türde ağaç ve 5 bin metrekarelik yeşil alan yer alacak. Zemin kaplaması doğal granit taşlarla oluşturulacak yeni meydan gece de estetik bir görünümde olması için dekoratif aydınlatmalarla donatılacak. Yeni meydanda yer alan I. Abdülhamid Han Çeşmesi de restore edilecek.

İncelemelerden sonra açıklama yapan Öztekin, "Burası vatandaşlarımızın yeşillikler içinde gezip dinlenebilecekleri; kültürel ve sosyal etkinliklere adres olacak bir meydana dönüşüyor. Aynı zamanda burası Kağıthane'nin kapısı niteliğinde. Gayrettepe- Kağıthane- Havalimanı Metro Hattı ile Mecidiyeköy-Kağıthane- Mahmutbey Metro Hattı'nın güzergahı burası. Kağıthane'ye gelenleri yeşillikler içinde estetik bir meydan karşılayacak" dedi.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Mevlüt Öztekin, Kaymakamlık, Kağıthane, Tragger, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kağıthane'nin ikinci meydanında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:30 Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı: Putin, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in cenazesine katılmayacak
15:23 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de yasama, yürütme, yargı yok, demokrasi askıda
15:09 Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi neden canına kıydı? Olayın detayları ortaya çıktı
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütüyle tatbikat yapan ABD'ye sert sözler: Yanlış adımlar atmaya devam ediyorlar
14:45 Galatasaray, Icardi'nin maaşı hakkında yaptığı paylaşımı kaldırdı! Kafası karışan taraftar tepki gösterdi
14:35 İngiltere Kraliçe'sinin ölümünü alkollü içecekle kutladı! Arjantinli sunucuya tepki yağıyor
14:20 AK Parti'den çoğunluğa yönelik seçim şarkısı! Parti kurmayları ezici bir başarı istiyor
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesine gidecek: Programım el verirse katılmayı düşünüyorum
13:47 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere Premier Lig'de futbola 1 hafta ara verildi
13:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e yapacağı teklifi açıkladı: Rus tahılının da gemilerle dağıtılmasını özellikle isteyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 15:38:39. #1.12#
SON DAKİKA: Kağıthane'nin ikinci meydanında çalışmalar devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement