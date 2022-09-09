Kağıthane'nin ikinci meydanında çalışmalar devam ediyor

Kağıthane Belediyesi'nin Merkez Mahallesi'nden sonra Kaymakamlık binasının önüne yaptırdığı ikinci meydanda çalışmalar devam ediyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin alanda incelemelerde bulundu.

Yeni meydanda araç park alanları, geniş yürüyüş yolları, yüzlerce türde ağaç ve 5 bin metrekarelik yeşil alan yer alacak. Zemin kaplaması doğal granit taşlarla oluşturulacak yeni meydan gece de estetik bir görünümde olması için dekoratif aydınlatmalarla donatılacak. Yeni meydanda yer alan I. Abdülhamid Han Çeşmesi de restore edilecek.

İncelemelerden sonra açıklama yapan Öztekin, "Burası vatandaşlarımızın yeşillikler içinde gezip dinlenebilecekleri; kültürel ve sosyal etkinliklere adres olacak bir meydana dönüşüyor. Aynı zamanda burası Kağıthane'nin kapısı niteliğinde. Gayrettepe- Kağıthane- Havalimanı Metro Hattı ile Mecidiyeköy-Kağıthane- Mahmutbey Metro Hattı'nın güzergahı burası. Kağıthane'ye gelenleri yeşillikler içinde estetik bir meydan karşılayacak" dedi.