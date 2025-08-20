Kahramanmaraş\'ta Doğal Yayla Ballarında Rekolte Sevinci

Kahramanmaraş'ta bu yıl 10 bin ton üzeri rekolte beklenen doğal yayla ballarında sağım dönemi başladı.

Yaylalarda üretilen ballar birlik çatısı altında hijyenik şartlarda süzülerek tüketiciye ulaştırılırken, bu yıl rekoltenin 10 bin tonun üzerinde olması bekleniyor. Üreticiler, uzun süren verimsiz dönemin ardından yüksek rekolteyle sevindi. Kahramanmaraş Arı Yetişicileri Birliği Başkanı ve üretici Niyazi Saygıner, balların yaylalardan getirilip uygun şartlarda süzüldüğünü belirterek, "İmkanı olmayan üreticiler yaylada çadır kurarak sağım yapabiliyor, imkanı olanlar ise şehir merkezine getirip hijyenik şartlarda ballarını süzüyor. Ballarımızı soğuk gıda şartlarına uygun şekilde muhafaza ediyoruz. Bu sene rekolte oldukça iyi durumda, üreticilerimiz memnun" dedi.

Kahramanmaraş ve çevresinde arıcılığın binlerce kişiye geçim kaynağı olduğuna dikkat çeken Saygıner, "Kahramanmaraş'ta 2 bin birlik üyemiz var, yaklaşık 1500 civarında da üye olmayan üretici bulunuyor. Toplamda 3 bine yakın aile bu işten geçimini sağlıyor" diye konuştu. Son yıllarda düşük verim nedeniyle sıkıntı yaşandığını hatırlatan rekolteden beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Saygıner, "Son 2 yıldır bölgemizde bal olmuyordu. Bu yıl 10 bin tonun üzerinde bir rekolte bekliyoruz. Kahramanmaraş ve çevresinde Afşin Binboğa, Elbistan, Göksun, Nurhak ve Hacınınoğlu Engizek yaylalarında üretilen ballar tamamen doğal yayla balıdır. Bizim ballarımız marketlere girmez. Marketlerdeki balların çoğu dışarıdan geliyor ve kalitesi düşük oluyor. Kahramanmaraş ve çevresinde üretilen ballar ise doğrudan tüketiciye ulaştırılıyor. İstanbul'a, Almanya'ya gönderiyoruz. Bu balın özel olduğunu herkes biliyor, market ballarıyla karıştırılmamalı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizin önderliğinde açılan fuarlarda da standımızı açıyoruz. Ayrıca ulusal ve uluslararası festivallere katılarak Kahramanmaraş'ın doğal ve organik balını tanıtıyoruz. Önümüzdeki yıllarda tarhana ve dondurmada olduğu gibi balda da büyük yol kat edeceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ