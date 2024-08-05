Kahramanmaraş'ta Kalifiye Eleman Sıkıntısı Yaşanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kahramanmaraş'ta Kalifiye Eleman Sıkıntısı Yaşanıyor

Kahramanmaraş\'ta Kalifiye Eleman Sıkıntısı Yaşanıyor

Doğu Akdeniz Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Kahramanmaraş'ta inşaat sektöründe kalifiye eleman sıkıntısı olduğunu belirtti. Karslıoğlu, sektör temsilcilerinin kalifiye eleman bulmakta güçlük çektiğini söyledi.

05.08.2024 11:46
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Doğu Akdeniz Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, kalifiye eleman sıkıntısının Kahramanmaraş'ta daha fazla olduğunu söyleyerek, "Kahramanmaraş'ta inşaat ustası kalmadı" dedi.

Doğu Akdeniz Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, kısa adı KAMÜDER olan Kahramanmaraş Yapı İnşaat Müteahhitleri Derneği'ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Dernek Başkanı Adem Karaköse ve yönetim kurulunun hazır bulunduğu ziyarette, 6 Şubat'ta yaşanan ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından sektörde yaşanan sıkıntılar istişare edildi.

Ele alınan konuların başında, federasyona bağlı KAMÜDER 6306 sayılı Kanun'un 2/1-C maddesinde tanımlanan rezerv yapı alanları, Kahramanmaraş depreminin sonrası sektörün içinde bulunduğu sorunlar ve kalifiye elaman sıkıntıları ile KAMÜDER Binasının açılış öncesi hazırlıkları görüşüldü.

"Kahramanmaraş'ta kalifiye eleman bulmakta güçlük çekiliyor"

6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan ve en çok yıkımın yaşandığı Kahramanmaraş'ta inşaat sektörünün diğer illere nazaran daha zor durumda olduğunu ifade eden Mustafa Karslıoğlu, "Derneğimizin içerisinde çürük elma diye tabir ettiğimiz hiçbir müteahhidimiz yok. Burada 6306 sayılı kanunun 2/1-C maddesinde tanımlanan rezerv yapı alanlarını tekrar gözden geçirilmesi için, ilgili mercilere iletme kararı aldık. Tabii kalifiye eleman sıkıntısı her vilayette olduğu gibi Kahramanmaraş'ta biraz daha fazla. Çünkü depremden sonra inşaat ustaları ilimizi terk etmiş durumda. Kahramanmaraş'ta inşaat ustası kalmadı. Dolayısıyla sektör temsilcileri kalifiye eleman bulmakta güçlük çekiyor" şeklinde konuştu.

"16 kalemde meslek edindirme kursları düzenliyoruz"

Sektöre kalifiye eleman ve ustalar yetiştirmek adına çalışmalar başlatıldığını ve bu çalışmaları Adalet Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğünü belirten Karslıoğlu, "Federasyonumuzun Adalet Bakanlığı ile yaptığı programı burada da uygulama yolunda çalışmalar başlattık. Bu programda terör ve yüz kızartıcı suçlar hariç diğer mahkumları cezaevi sonrasında da hayata tutunma açısından önleri açıyoruz. Bizim de kalifiye elemanlara ulaşma noktasındaki sıkıntılarımızı gidermek amacıyla, 16 kalemde Meslek Edindirme Kursları düzenliyoruz. Diğer şubelerimizde olduğunu gibi Kahramanmaraş şubemizde de, valimizin onayını aldıktan sonra Cumhuriyet Başsavcımızla görüşüp, bu programa mahkumları dahil etmek istiyoruz" dedi.

"100 bin mahkumu iş hayatına entegre etmek istiyoruz"

Meslek Edindirme Kurslarının asıl amacının mahkumların iş hayatına entegre etmek olduğunu sözlerine ekleyen DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Mahkumlarımız için Adalet Bakanlığımız, valimiz ve Cumhuriyet Başsavcımız ile ortak hareket ediyoruz. Kurslarımızda yetiştirilmek üzere; erkek elektrik ustası, erkek sıhhi tesisat ustası, erkek-kadın iş makinesi operatörü, erkek paletli kepçe operatörü, erkek vinç operatörü, erkek-kadın boya ustası, erkek kalıp ustası, erkek demir bağlama ustası, erkek-kadın elektro fizyon kaynak makine ustası, erkek demir kaynak ustası, erkek gazaltı kaynak ustası, erkek seramik ustası, erkek-kadın mobilya ustası, erkek-kadın PVC doğrama ustası, erkek-kadın parke döşeme ustası, erkek mermer döşeme ustası olmak üzere mahkumlarımızı usta olarak yetiştireceğiz. Hedefimiz, 2025 yılına kadar Türkiye genelinde yaklaşık 100 bin mahkumu iş hayatına entegre etmek" diye konuştu.

"Sorunları bilen bir ekiple çalışmanın gururu yaşıyoruz"

Kahramanmaraş'ın inşaat sektörünün en önemli yapı taşlarından olduğunu ve sektörü yeniden ayağa kaldırmak için ellerinden geldiğini yaptığını ifade eden Karslıoğlu, "Bakanımız Vahit Kirişçi ve valimiz Mükerrem Ünlüer ile sürekli istişare halindeyiz. Sağ olsunlar sektör temsilcilerinin her daim yanında olduklarını belirtiyor. Sorunları bilen bir ekiple çalışmanın gururu yaşıyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Mustafa Karslıoğlu, Doğu Akdeniz, Deprem, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta Kalifiye Eleman Sıkıntısı Yaşanıyor - Son Dakika

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