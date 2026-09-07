Kahramanmaraş'ta mısır hasadı başladı, verim kaybı yüzde 20-30'u buldu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta mısır hasadı başladı, verim kaybı yüzde 20-30'u buldu

Kahramanmaraş\'ta mısır hasadı başladı, verim kaybı yüzde 20-30\'u buldu
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Kahramanmaraş'ta mısır hasadı başladı; Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, yağışların ardından sıcakların bastırması nedeniyle verim kaybının yüzde 20 ila 30 arasında olduğunu açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ta mısırda hasat dönemi başladı. Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, yağışların bitmesinin hemen arkasından sıcakların bastırmasının mısır verimini olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu nedenle verim kaybı yaşıyoruz" dedi.

Kahramanmaraş'ta Şubat ve Mart aylarında ekimi gerçekleştirilen mısırda ilk ürünlerin hasadına başlandı. Kent genelinde devam eden hasatta, özellikle Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde yaklaşık 28 bin dönüm alanda ekilen mısırların hasadı gerçekleştiriliyor.

Üreticiler, bu yıl yağışların fazla olması ve yağışların ardından sıcaklıkların hızla yükselmesinin mısırın dane doldurma dönemini olumsuz etkilediğini belirterek, verimde geçen yıllara göre yüzde 20 ila 30 arasında kayıp yaşandı. Bölgede ise dönüm başına ortalama 1 ton 100 kilogram verim alınıyor.

Hasadın sürdüğü tarlalarda biçerdöverler çalışırken mısırlar ise hayvan yemi ve tavuk yemi olarak değerlendiriliyor.

"Yağışların bitmesinin hemen arkasından sıcakların bastırması ürünlerimizin verimini olumsuz etkiledi"

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, Kahramanmaraş'ta Şubat, Mart ayında birinci ürün olarak mısırın ekildiğini ve hasadın başladığını söyleyerek, "Verim, rekolte yağışlardan kaynaklı biraz düşük. Bu da çiftçimizin buruk bir hasat etmesine neden oluyor. Hasat son hızla devam ediyor ama dediğimiz gibi Kahramanmaraş'ta şu an için verimler her yıla göre yüzde 30 civarında, yüzde 20 civarında bir verim kaybı yaşanıyor. Onikişubat ve Dulkadiroğlu bölgelerinde yaklaşık 28 bin dönüm civarında bir mısır ekilişi var. Hasat bazı bölgelerde erken geldi. Soğukların, yağışların bitmesinin hemen arkasından sıcakların bastırması ürünlerimizin verimini olumsuz etkiledi. Bu nedenle verim kaybı yaşıyoruz. Serbest piyasada şu an için mısırın fiyatı 14 lira civarında seyrediyor. Bölgede dönüm başına ortalama 1 ton 100 ve 1 ton 200 kilogram civarında verim alınıyor" dedi.

"Önceki yıla göre mısırlarımızda verim biraz zayıf"

Üretici Mustafa Kuzugüden ise, "Önceki yıla göre mısırlarımızda verim biraz zayıf. Yağmurların bol olması nedeniyle mısır verimlerimiz zayıf bu yıl. Ürünlerimiz tüccarlara gidiyor oralardan daha sonra hayvan yemi olarak kullanılıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş'ta mısır hasadı başladı, verim kaybı yüzde 20-30'u buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta mısır hasadı başladı, verim kaybı yüzde 20-30'u buldu - Son Dakika
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