Kahramanmaraş Türkoğlu'da Bin 700 Dekar Açık Alanda Domates Üretimi Yapılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kahramanmaraş Türkoğlu'da Bin 700 Dekar Açık Alanda Domates Üretimi Yapılıyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 1000 dekar kurutmalık ve 700 dekar salçalık olmak üzere toplam bin 700 dekar açık alanda domates üretimi gerçekleştirilmektedir. Salçalık domatesler iç piyasada değerlendirilirken, kurutmalık domatesler ise sözleşmeli üretim yapılan ulusal firmalar tarafından üreticiye direkt olarak alınarak kurutulup İzmir ve çevresindeki illere gönderilmekte ve yurtdışına ihraç edilmektedir. Türkoğlu İlçe Tarım Müdürlüğü ise üreticilerin yanında olarak ilçeye ve ülkeye katma değer kazandırmaya ve ekonomik kalkınmaya destek vermeye devam edeceğini açıkladı.

24.07.2024 14:37
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KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde bin 700 dekar açık alanda domates üretimi yapılıyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 1000 dekar kurutmalık, 700 dekar salçalık olmak üzere, toplam bin 700 dekar açık alanda domates üretimi yapılıyor. İlçede Kadıoğlu ve Çobantepe mahallelerinde, salçalık olarak üretilen domatesler iç piyasada değerlendirilirken, kurutmalık domatesler sözleşmeli üretim yapılan ulusal firmalarca arazi kiralama ve üreticiden direkt ürün alım kanalıyla üretilen domatesler, kurutularak İzmir ve çevresindeki illere ulaştırılarak fabrikalarda ambalajlanıp Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, yurtdışına ihraç ediliyor.

Konuyla ilgili Türkoğlu İlçe Tarım Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "İlçe Tarım Müdürlüğü olarak üretimin her aşamasında üreticilerimizin yanında olup Türkoğlu ilçemize ve ülkemize katma değer kazandırmaya ve üreticilerimizi ekonomik anlamda kalkındırmaya devam edeceğiz" ifadesi kullanıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kahramanmaraş Türkoğlu'da Bin 700 Dekar Açık Alanda Domates Üretimi Yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Türkoğlu'da Bin 700 Dekar Açık Alanda Domates Üretimi Yapılıyor - Son Dakika
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