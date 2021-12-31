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Kahtalı: "Kayısının katma değeri her geçen gün artıyor" - Son Dakika

Kahtalı: "Kayısının katma değeri her geçen gün artıyor"

31.12.2021 23:58
Kahtalı: "Kayısının katma değeri her geçen gün artıyor"

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, son dönemlerde yapılan çalışmalarla kayısının katma değerinin arttığını ifade ederek, "Kayısının her geçen artan değeri hem üreticimiz hem de kentimiz için çok önemli" dediAK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı beraberinde Yeşilyurt Belediye...

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, son dönemlerde yapılan çalışmalarla kayısının katma değerinin arttığını ifade ederek, "Kayısının her geçen artan değeri hem üreticimiz hem de kentimiz için çok önemli" dedi

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Pekel ve partililerle birlikte Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Özellikle kayısı çekirdeği ve marmelatı konusunda çalışmalarımız var. Kayısı çekirdeği sütü üretimi yaptık mesela. Bu vegan bir içecek, özellikle yurtdışında ve Amerika'da vegan içecekler önemli bir ticari hacme sahip. Bunun yanında kayısı çekirdeği kahvesi ürettik, kayısı tozu yaptık gıda katkı maddesi olarak. Bunun dışında özellikle kayısının mekanizasyonu ile alakalı projemiz var. Malum kayısı genelde bezler üstünde tozun toprağın içerisinde kurutuluyor. Bizim geliştirdiğimiz projede kayısıyı tünelde kurutacağız. Dolayısıyla hem kayısı toz olmayacak hem daha kısa sürede kurutulacak ve daha hijyenik olacak. Bunun gibi önemli proje ve çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız kayısımızı daha değerli hale getirmek" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, "Kayısı Malatya'nın en önemli ticari ürünlerinden bir tanesi. Dünyada başka örneğinin olmaması dünya ihracatının büyük çoğunluğunun ilimiz üzerinden yapılıyor olması da bunun önemini gösteriyor. Kayısı Araştırma Merkezi de kayısının katma değerini yükseltmek adına çalışmalar yapıyor. Biz de Yeşilyurt Belediyesi olarak Örnekköy'deki Ar-Ge merkezimizde Kayısı Araştırmaları Enstitüsü ile birlikte ortaklaşa proje yürüterek çeşitli ürünlerin geliştirilmesi noktasında çalışmalar yaptık. Bu noktadaki çalışmalarımız devam edecek. Amacımız kayısımızın katma değerini yükseltmek. Bu konuda üzerimize düşen her şeyi yerine getirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da, kayısının Malatya nüfusunun hemen hemen hepsini ilgilendiren bir ürün olduğunu belirterek, "Malatya'da 40 bine yakın üreticimiz var, üreticilerimizin bu ürünü tüm dünyaya sunabilmesi için de bununla ilgili araştırmaların daha sağlıklı yapılması adına bir araştırma merkezinin ilimizde olması çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kayısıdan birçok ürün elde ediliyor

Kayısının birçok ülkeye ihraç edildiğini kaydeden Kahtalı, "Kayısı 300 milyon TL gibi bir katma değer üretiyor ve ülkemize bunu kazandırıyoruz. Bizim kayısı üretiminde çiftçinin maliyetlerini düşürüp, kayısıyı çeşitli mamuller haline getirmemiz gerekiyor. Bunu ham maddeden çıkarıp mamul yaptığınız zaman ürünümüzün katma değeri artar. Kayısının geliştirilmesi ile ilgili enstitümüz de güzel çalışmalar yapıyor. Bununla ilgili kayısı çekirdeğinin kahvesini çıkardılar ve bunun patenti alınarak ilimize ve ülkemize kazandırıldı. Yine veganlar için kayısı çekirdeği sütü geliştirildi, çölyak hastaları için kayısı çekirdeğinden glutensiz kurabiye üretimi yapıldı. Devamında kayısı sirkesi, kayısı turşusu gibi çeşitli ürünler geliştirildi. Bunlar çok önemli, bu çalışmalarla ile kayısımızın değeri her geçen gün artırıyor. Bu, hem üreticimiz hem de kentimiz için çok önemli" şeklinde konuştu.

AK Parti olarak tarıma çok büyük destekler verdiklerinin altını çizen Kahtalı, "Cumhurbaşkanımız hem hayvancılık hem de tarımda çiftçimizin en büyük destekçisi. Her yıl bütün bakanlıklardan daha fazla Tarım Bakanlığı'na bütçeden kaynak aktarıyoruz. Ben kayısımıza verilen desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımıza ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kahtalı: Kayısının katma değeri her geçen gün artıyor

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Hakan Kahtalı, Milletvekili, Yeşilyurt, Malatya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kahtalı: 'Kayısının katma değeri her geçen gün artıyor' - Son Dakika Ekonomi


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