Kaleseramik, İSO 500 listesinde 180. sırada yer aldı

Kaleseramik, İstanbul Sanayi Odasınca (İSO) hazırlanan " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması"nda 180. sırada yer aldı.

Kaleseramik'ten yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 17'nci büyük seramik karo üreticisi olan şirket, 100'ü aşkın ülkeye 100 milyon doların üzerindeki ihracatıyla Türkiye'nin önemli şirketleri arasında yer alıyor.

Kaleseramik, bu başarılarıyla 2021'de Türkiye'nin en büyük 180. sanayi şirketi oldu.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, zorlu bir yılda, zoru başardıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2021, Kovid-19, enerji, ham madde, tedarik ve üretim alanında küresel krizlerin yaşandığı zorlu bir yıl oldu. Kaleseramik olarak, bu zorlu yılda doğru strateji ve hamlelerle süreci başarıyla yürüttük.

Ortaya koyduğumuz bu başarılı performans ile de bugün, Türkiye'nin en değerli sanayi kuruluşları listesinde üst sıralarda yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'de sanayinin köklü çınarı olarak, bu zorlu süreçte aldığımız hızlı aksiyon ve doğru zamanda attığımız doğru adımlarla zorlukların üstesinden gelmeyi başardık."

"Ülkemiz ve insanımız için üretmeye devam ediyoruz"

Altuğ Akbaş, Anadolu'da 65 yıl önce sanayinin kuruluşuna öncülük eden bir şirket olarak, bugün de İSO tarafından açıklanan Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Şirketi listesinde, 180. sırada yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ödülün, aynı zamanda ömrünü ülkesinin sanayileşmesine adayan Kale Grubu Kurucusu ve Onursal Başkanı merhum Dr. İbrahim Bodur'un vefatının 6'ncı yılında andığımız bir haftaya denk gelmesi, bizler için apayrı bir gurur ve sevinç kaynağı oldu. İbrahim Bodur'un bıraktığı bu değerli mirası, daha ileri taşımak için var gücümüzle çalışmaya, ülkemiz ve insanımız için üretmeye devam ediyoruz."