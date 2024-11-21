Kamboçya'dan Türk Şirketlere Yatırım Çağrısı - Son Dakika
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Ekonomi

Kamboçya'dan Türk Şirketlere Yatırım Çağrısı

Kamboçya\'dan Türk Şirketlere Yatırım Çağrısı

Kamboçya Büyükelçisi, Türk firmalarını ülkelerine yatırım yapmaya davet etti; iş birliği artırılacak.

21.11.2024 16:20
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Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Merkezi'ni ziyaret eden Kamboçya Ankara Büyükelçisi Chea Sok, Türk şirketlerine Kamboçya Krallığı'na yatırım yapma çağrısında bulundu.

Kamboçya Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi Chea Sok, SANKON Genel Merkezini ziyaret ederek iki ülke arasındaki iş birliğini artırma hedeflerini dile getirdi.

Büyükelçi Chea Sok, Türkiye Cumhuriyeti ile Kamboçya Krallığı arasındaki siyasal ve kültürel ilişkilerin çok köklü bir geçmişe dayandığını belirtti. Bu ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Büyükelçi, "Kamboçya Krallığı olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimize büyük önem veriyoruz ve bu ilişkileri daha ileriye taşımak için hazırız" dedi.

Toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik somut adımlar da atıldı. Büyükelçi Chea Sok, toplantıya katılan Türk şirketlerine Kamboçya Krallığı'na yatırım yapma çağrısında bulunarak, iki ülke arasındaki ticari verileri paylaştı. Kamboçya'nın, Türkiye ile iş birliğini derinleştirmek ve daha güçlü ticari bağlar kurmak için SANKON ile iş birliği içerisinde olduğunun altını çizdi.

SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise Büyükelçi Chea Sok'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Türkiye ile Kamboçya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine değinen Cevahiroğlu, "Türk şirketleri olarak iki devlet arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için Kamboçya Krallığı'nın Ankara Büyükelçiliği ile yıllardır iş birliği içerisindeyiz" diye konuştu. Cevahiroğlu, ayrıca, Türkiye-Kamboçya İş Forumu konferansı düzenlemeyi ve çok sayıda Türk şirketiyle Kamboçya'ya ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

Toplantıya, SANKON'a bağlı federasyonların temsilcileri de katıldı. Katılımcılar arasında Ankara Sağlık Turizmi Federasyonu, Türkiye Tarım ve Kırsal Kalkınma Federasyonu, Ankara Finans ve Yatırım Projeleri Federasyonu, Ankara Savunma Sanayi Federasyonu, Ankara Emlak ve Gayrimenkul Federasyonu, Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu, Ankara Ekonomi ve Kalkınma Federasyonu, Ankara Dış Ticaret Federasyonu ve Ankara İthalat ve İhracat Federasyonu yer aldı.

Ziyarette Sağlık Turizmi Federasyonu Genel Başkanı Prof. Dr. Aysun Bay da iki ülke arasındaki sağlık turizminin geliştirilmesi adına yapacakları çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kamboçya'dan Türk Şirketlere Yatırım Çağrısı - Son Dakika

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