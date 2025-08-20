Kamil Koç Adıyaman'a Seferlere Başlıyor - Son Dakika
Kamil Koç Adıyaman'a Seferlere Başlıyor

20.08.2025 11:44
Kamil Koç, Adıyaman'a Ağustos'tan itibaren sefer başlatarak seyahat ağını genişletecek.

Seyahat markası Kamil Koç, Adıyaman'a seferlere başlayacağını duyurdu.

Türkiye'nin önde gelen seyahat markalarından Kamil Koç, global iş ortağı Flix'in desteğiyle seyahat ağına yeni duraklarla eklemeye devam ediyor. 100. yılına yeni projeleriyle giren firma, hizmet kalitesini bu kez Güneydoğu Anadolu'nun kadim şehirlerinden Adıyaman'a taşıyacağını duyurdu. Ağustos itibariyle başlayacak karşılıklı seferlerle yolcular, Adıyaman'dan Türkiye'nin birçok noktasına ulaşacak.

"Güneydoğu Anadolu'nun her noktasına konforlu yolculuğu ulaştırıyoruz"

Kamil Koç Otobüsleri İcra Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü Mehmet Türkyılmaz, seyahat ağlarına yeni bir şehir daha eklemekten mutlu olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Türkiye'nin ilk karayolu yolcu taşımacılığı markası olarak 100. yılımıza emin adımlarla ilerlerken, hizmet kalitemizi yeni illerle buluşturmaya devam ediyoruz. Amacımız, Kamil Koç'un hizmet kalitesini ülkemizin her köşesinde insanlarımız için ulaşılabilir kılmak. Bu amaç doğrultusunda, bu kez önemli bir kültürel mirasa ve tarihsel geçmişe sahip Adıyaman'ı da seyahat ağımıza dahil ettik. Yolcularımız artık Adıyaman'dan yola çıkarak İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin farklı pek çok noktasına Kamil Koç konforu ve hizmet kalitesiyle seyahat edebilecek. Bir asra yakın süredir seyahatte seyahat sektöründe insanlarımızın ilk tercihi olmayı başarmış bir marka olarak, bundan sonra da yeni yatırım ve iş birliklerimizle seyahat ağımızı genişletmeye devam edeceğiz. Yeni hattımızın güzel şehrimiz Adıyaman'a ve tüm yolcularımıza hayırlı olmasını diliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

12:17
Türkiye’nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
Türkiye'nin vergi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu
11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
