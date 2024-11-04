Kamkat Meyvesi Kanser Tedavisinde Umut Vadediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kamkat Meyvesi Kanser Tedavisinde Umut Vadediyor

Kamkat Meyvesi Kanser Tedavisinde Umut Vadediyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, kamkat meyvesinin kanser ilacı etkisini artırdığını gösterdi.

04.11.2024 11:16
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İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri Zeynep Gezer ve İrem Okyay tarafından geliştirilen TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı tarafından desteklenen projede kamkat meyvesinin özünün kanser ilacının etkisini artırdığı gözlemlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri meme kanseri tedavisinde kullanılabilecek lokal ilaç salımı sağlayan bir sistem geliştirdi. Projede kamkat meyvesinin özünün kanser ilacının etkisini artırdığı bildirildi.

Araştırmaya göre, ilaç daha düşük dozlarda kullanıldığında bile kamkat ekstratı ile birleştirildiğinde kanser hücrelerini yüzde 70 küçültüyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali Deniz Dalgıç ve Dr. Öğr. Üyesi Sesil Çınar'ın danışmanlığında yürütülen proje kapsamında kamkat meyvesinin özü bir kanser ilacı ile birleştirildi. Bu bileşenler üç boyutlu ve gözenekli bir yapının içine yerleştirilerek tümör ameliyatı sonrası hızlı ve etkili lokal ilaç salımı sağlayan bir sistem geliştirildi.

Ameliyat sonrası geride kalabilecek mikro düzeydeki kanser hücrelerinin yeniden kanser oluşturmasını veya metastaza yol açmasını önlemek amacıyla geliştirilen proje, kanser tedavisinde alternatif tedavi yaklaşımı sunmayı hedefliyor.

Tümörlü dokunun çıkarılması tedavinin önemli bir adımı olsa

da geride kalan mikro düzeydeki kanser hücrelerinin metastaza yol açabileceği biliniyor. Bu durumda uygulanan kemoterapi ve radyoterapi gibi sistemik tedaviler ise hastalarda ciddi yan etkilere neden olabiliyor.

"Kamkat meyvesi kanserle mücadelede önemli bir potansiyele sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeynep Gezer, kamkat meyvesinin içeriğinde bulunan biyolojik olarak aktif bileşiklerin, özellikle kanserle mücadelede önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Gezer, "Kamkat, zengin bir antioksidan kaynağı ve flavonoid, fenolik bileşikler, karotenoidler gibi bileşenleri içerir. Bu bileşenler, kanser hücrelerinin çoğalmasını ve yayılmasını engelleyebilecek güçlü antiproliferatif özellikler göstermekte. Özellikle flavonoidler ve karotenoidler, oksidatif stresi azaltır ve hücresel hasarı önleyerek kanser gelişimine karşı koruyucu bir etki sağlar." ifadelerini kullandı.

İrem Okyay da ilaç geliştirmenin, uzun yıllar süren ve kapsamlı AR-GE çalışmaları gerektiren zorlu bir süreç olduğunu kaydetti.

Okyay, meme kanseri tedavisinde potansiyele sahip bu proje için çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, "Kamkat meyvesinin kanser tedavisinde kritik bir rol oynayabileceğine inanıyor ve geleceğe yönelik iyileştirme planlarımızla bu potansiyeli daha da geliştirmeyi hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Dr. Öğr. Üyesi Ali Deniz Dalgıç ise öğrencilerinin bilimsel araştırmalara olan katkılarından büyük gurur duyduklarını belirtti.

Dalgıç, lisans öğrencileri, Zeynep Gezer ve İrem Okyay'ın TÜBİTAK desteğiyle geliştirdiği projenin, meme kanseri tedavisinde alternatif yaklaşımlar sunmayı hedefleyen önemli bir çalışma olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kamkat meyvesinin biyolojik olarak aktif bileşenlerinin kanser tedavisinde ilaç etkinliğini artırdığı bu araştırma, yalnızca bilimsel yenilik sunmakla kalmıyor, aynı zamanda daha düşük yan etki ile etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine de katkı sağlıyor. Şu anda öğrencilerimiz ve bölümümüz Dr. Öğr. Üyesi Sesil Çınar ile projemizin sonuçlarını uluslararası bir dergide yayınlamak için hazırlanıyoruz. Bu tür projeler, genç araştırmacılarımızın ülkemizin bilim dünyasında önemli bir yer edinmesine olanak tanıyacak."

Kaynak: AA

Meme Kanseri, Meme Kanseri, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamkat Meyvesi Kanser Tedavisinde Umut Vadediyor - Son Dakika

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