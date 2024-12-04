Kamu Personel Sorunları Sempozyumu Düzenlendi

Ekonomi

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından 'Kamu Personel Sisteminin Güncel ve Hukuki Sorunları Sempozyumu' düzenlendi.

Memur-Sen Konfederasyonu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliğiyle 'Kamu Personel Sisteminin Güncel ve Hukuki Sorunları Sempozyumu' düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda istihdam, atama ve yükselme, sendikal örgütlenme, toplu sözleşme, disiplin hukuku ve sosyal güvenlik hukuku konuları ele alındı.

Program çerçevesinde bir açılış konuşması gerçekleştiren Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, kamu personel sisteminin zamanın getirdiği eskimeler nedeniyle ihtiyaçlara cevap veremez hale geldiğini ve milyonlarca kamu görevlisinin yükünü taşıyamaz duruma düştüğünü aktardı.

"Mülakat uygulaması kaldırılmalıdır"

Doğan, yaşanan sorunlara da değinerek şu ifadelere yer verdi:

"Statü hukukunu zedeleyen, aynı işi yapanlar arasında özlük, mali ve sosyal haklar bakımından ayrımlar üreten, iş barışını ve aile kurumunu örseleyen sözleşmeli personel istihdamı istisna olarak kalmalı, kadrolu istihdam esas olmalıdır. Mülakat uygulaması kaldırılmalıdır. Gerek memuriyete alımda, gerekse de kariyer basamaklarında, kamu vicdanını yaralayan, kamu hizmetinin kalitesini düşüren ehliyet ve liyakat sistemindeki sorunlar giderilmelidir. Mobbing ve şiddete karşı etkili bir şekilde mücadele edilmelidir."

Doğan, sorunları sosyal diyalogla çözmeyi çok kıymetli bulduklarını ifade ederek, "Ülke olarak defalarca tecrübe ettik ki; sosyal paydaşlarla istişare edilmeden yapılan her türlü geçici çözüm ve palyatif müdahale sistemin krizini derinleştirmekte, ülke için sosyal ve ekonomik maliyetler üretmektedir" diye konuştu.

Program, Doğan'ın konuşmasının ardından Bakan Işıkhan'ın konuşmasıyla devam etti. - ANKARA