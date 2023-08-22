Toplu sözleşme görüşmelerinde gözler bugünde! Sonuç alınamazsa Hakem Kuruluna başvurulacak - Son Dakika

Toplu sözleşme görüşmelerinde gözler bugünde! Sonuç alınamazsa Hakem Kuruluna başvurulacak

Son Güncelleme: 22.08.2023 07:35

6 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde süreç devam ediyor. Hükümetin sunduğu teklifi kabul etmeyen Memur-Sen, son toplantıda da teklifi reddederse Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak.

6 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde süreç devam ediyor. 17 Ağustos'ta yapılan üçüncü toplantıda hükümetin sunduğu teklifi Memur-Sen'in kabul etmemesi sonrasında gözler bugün yapılacak son toplantıya çevrildi. Zirveden yine sonuç çıkmazsa bu kez Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna gidilecek.

İLK TEKLİF 14 AĞUSTOS'TA SUNULDU

Hizmet kollarına ait taleplerin tasnifi ve müzakeresi, kamu görevlilerinin geneline ilişkin taleplerin ön müzakeresiyle ilerleyen görüşmelerde, Kamu İşveren Heyetinin 14 Ağustos'ta ilk zam teklifini sunmasıyla pazarlık aşamasına geçilmişti. 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 14, ikinci 6 ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5'ten oluşan zam teklifini yeterli bulmayan sendikalar, Kamu İşveren Heyetine yeni teklif çağrısında bulunmuştu.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA TEKLİF REVİZE EDİLDİ AMA...

17 Ağustos'ta yapılan üçüncü toplantıda hükümet ilk teklifini revize ederek, memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6 ve ikinci 6 ayında yüzde 5 artış teklif etti. İkinci teklifin de Memur-Sen tarafından kabul edilmemesi nedeniyle taraflar bugün yeniden masaya gelecek.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA HAKEM KURULUNA BAŞVURULACAK

Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.

MEMUR-SEN YÜZDE 70 ZAM TALEP ETMİŞTİ

Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti. TRT Haber'in aktardığına göre konfederasyon, 2025 için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Sondakika.com - Ekonomi

Memur Sen, Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Toplu sözleşme görüşmelerinde gözler bugünde! Sonuç alınamazsa Hakem Kuruluna başvurulacak - Son Dakika


Son Dakika
08:40 Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 yaparak başlayan tek takım oldu
08:36 Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 yaparak başlayan tek takım Fenerbahçe
08:30 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul Belediye Başkanlığı İddialarına Cevap Verdi
08:30 Eşi tarafından birçok yerinden bıçaklanan fenomen Merve Veziroğlu'ndan ilk paylaşım: Mucizevi şekilde hayatta kaldım
08:26 İstanbul'a aday olacağı öne sürülen Fahrettin Koca sessizliğini bozdu: Gündemimde yok
08:26 Eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanan fenomen Merve Veziroğlu'ndan ilk paylaşım: Mucizevi şekilde hayatta kaldım
08:20 Fenerbahçe formasıyla ilk maçına devam edemeyen Cengiz Ünder, taraftarın yüreğine su serpti
08:16 Fenerbahçe formasıyla ilk maçına devam edemeyen Cengiz Ünder, taraftarın yüreğine su serpti: Sadece kramp girdi
07:45 Öykü Serter, Kısmetse Olur yarışmasından ayrıldı! Yeni sunucu Ebru Şancı oldu
07:41 Öykü Serter, Kısmetse Olur yarışmasından ayrıldı! Yeni sunucu Ebru Şancı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2023 09:15:18. #1.13#
SON DAKİKA: Toplu sözleşme görüşmelerinde gözler bugünde! Sonuç alınamazsa Hakem Kuruluna başvurulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement