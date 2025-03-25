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Ekonomi

Kamu Yatırımları Türkiye İçin Şart

Kamu Yatırımları Türkiye İçin Şart

KAMİAD Başkanı Adıgüzel, kamu yatırımlarının ekonomik kalkınma için kritik olduğunu vurguladı.

25.03.2025 14:40
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KAMİAD Başkanı Ali Adıgüzel, " Türkiye'nin kalkınması için kamu yatırımları şart" dedi.

Genel Başkan Adıgüzel, kamu yatırımlarının önemine dikkat çekerek, "Ülkemizin ekonomik kalkınması ve sürdürülebilir büyümesi açısından kamu yatırımları büyük bir önem taşımaktadır. Ancak, 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi çerçevesinde alınan tasarruf tedbirleri doğrultusunda, afet bölgeleri dışındaki inşaat yatırımlarının durdurulması kararı, özellikle küçük ve orta ölçekli müteahhitler için ciddi endişelere yol açmaktadır" dedi.

Kamu yatırımlarının önemine de vurgu yapan Adıgüzel, "Kamu yatırımları yalnızca büyük projelerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda birçok sektörü doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen geniş bir ekonomik faaliyet yelpazesine sahiptir. Ülkemizin dört bir yanında devam eden altyapı, yol, su, enerji gibi kamu hizmetleri yatırımları, sadece büyük firmalar için değil, aynı zamanda yerel ekonomiye katkı sağlayan küçük ve orta ölçekli işletmeler için de kritik öneme sahiptir. Bu yatırımların kesintiye uğraması, sektördeki iş gücünün azalmasına, istihdam kayıplarına ve ekonomik durgunluğa neden olabilir. Afet bölgelerinde yürütülen çalışmaların öncelikli olması gerektiğini elbette kabul etmekteyiz. Ancak, Türkiye'nin kalkınması ve refah seviyesinin sürdürülebilmesi için tüm bölgelerde kamu yatırımlarının devam etmesi gerektiğini vurgulamak isterim. İnşaat ve altyapı sektörü, birçok yan sektörü destekleyen ve ekonomik büyümeye yön veren bir lokomotif güçtür. Bu nedenle, kamu yatırımlarının sürekliliği, ekonomik istikrar için büyük bir önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Kamu yatırımlarının devamlılığı konusunda da çağrıda bulunan Başkan Adıgüzel, "KAMİAD olarak, kamu yatırımlarının ülkemizin her bölgesinde planlı bir şekilde devam etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyor ve karar alıcıları, iş dünyasını ve kamuoyunu bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Sürdürülebilir ekonomik büyüme için yatırımların kesintisiz devam etmesi ve kamuya iş yapan müteahhitlerin desteklenmesi adına gerekli düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz' diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ali Adıgüzel, Politika, Türkiye, Ekonomi, İnşaat, Kamu, Son Dakika

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