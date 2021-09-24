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Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor - Son Dakika

Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor

24.09.2021 15:55

İngiltere'de kamyon şoförü eksikliği, marketlerde rafların boş kalmasına sebep oldu. Ülkede benzin ve doğal gaz fiyatlarında ciddi artış yaşanırken, yakıt almak isteyen araç sürücüleri metrelerce kuyruklar oluşturdu. Gıda stokları tükenen marketlerde ise raflar boş kaldı. Yaşanan olaylar sonrası hükümetten "En kötüsüne hazır olmak zorundayız" açıklaması yapıldı.

Brexit sonrası bir çok Avrupa vatandaşının İngiltere'yi terk etmesi üzerine nakliye sektörü çok ciddi sıkıntılar yaşarken petrol devi BP, İngiltere'de kamyon şoförü eksikliği nedeniyle benzin ve dizel teslimatlarını sürdüremeyeceğini açıkladı ve 100'e yakın benzin istasyonunu kapatmayı planladığını duyurdu. Açıklama ülkede şok etkisi yaratırken petrol fiyatları şimdiden sekiz yılın en yüksek seviyesine geldi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, halkı 'normal şekilde devam edin' diyerek yatıştırmaya çalışsa da İngiltere sokaklarında pompalarda panik zilleri bugün çalmaya başladı bile. Tonbridge, Kent, Ely, Cambridgeshire, Bright ve Leeds'de yola dökülen araba kuyrukları görüldü. Oluşan kuyruklar İngiltere'de 1978'de gerçekleşen enerji fiyatlarının, gıda fiyatlarının hızla yükseldiği 'hoşnutsuzluk kışı'nı anımsattı.

MARKET RAFLARI BOŞ KALDI: GIDA KITLIĞI ENDİŞESİ

Kamyon şoförü bulunamayan ülkede tedarik zincirinde yaşananlar yalnızca akaryakıt piyasasını değil aynı zamanda süpermarketleri de olumsuz etkiliyor. Bazı marketlerde gıda stokları tükenirken, marketlerde et ve taze gıda ürünlerinin rafları uzun süredir boş kalıyor.

"EN KÖTÜSÜNE HAZIRLANMAK ZORUNDAYIZ"

Ülkede benzin ve gıda zinciri dışında yaşanan bir diğer kriz ise doğal gaz fiyatları. Yaşanan kriz nedeniyle çok sayıda enerji firması iflas etti. Hükümet, enerji firmalarının yükselen gaz fiyatlarının baskısı altında kaldığını belirterek "En kötüsüne hazırlanmak zorundayız" dedi. İflas eden enerji firmaları sadece iki hafta içinde yaklaşık 1,5 milyon müşteriyi etkiledi. Bunların arasında Çarşamba günü ticareti durduran Avro Energy ve Green de var.

90 BİNDEN FAZLA ŞOFÖR GEREKİYOR

Ülkedeki sorunun çözülmesi için sorunun temelinde 90 binden fazla tır ve kamyon sürücüsüne ihtiyaç var. Öte yandan son bir yılda ağır vasıta şoförlerinin maaşları yüzde 30 artışla yıllık 40 bin sterline çıktı.

Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor

Doğalgaz, England, Enerji, Benzin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Kamyon şoförü eksikliği sebebiyle tedarik zinciri kırıldı, marketlerde raflar boş kalıyor - Son Dakika
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