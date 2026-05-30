Kanada'dan İsrail'e Askeri İhracat
Kanada'dan İsrail'e Askeri İhracat

30.05.2026 11:47
Kanada, 2025'te İsrail'e 14,7 milyon CAD değerinde askeri ihracat izni verdi, ancak şu an askıda.

Kanada, geçen yıl İsrail'e yaklaşık 14,7 milyon Kanada doları değerinde askeri ve teknolojik ihracat yaptı.

Kanada'nın resmi duyurularının yayımlandığı Global Affairs Canada (GAC) sitesinde, önceki yıla ilişkin askeri ihracat ve ihracat izinlerinin detaylarına ilişkin bir rapor yayımlandı.

Rapor, Kanada hükümetinin İsrail'e 2025'te 14,671 milyon Kanada doları değerinde askeri ve teknolojik ihracat yaptığını ortaya koydu.

2025'te İsrail'e teçhizat satışı için toplamda 50 askeri ihracat izni kullanıldığı belirtilen raporda, ayrıca "8 Ocak 2024'ten bu yana Kanada hükümeti, İsrail'e Gazze'de kullanılabilecek herhangi bir silah ihracatı için onay vermemiştir, bu tutumunu sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.

İhracat izinleri geçici olarak askıya alınmıştı

Dönemin Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, İsrail'e askeri malzeme ve teknoloji ihracatına ilişkin ihracat izinlerinin 8 Ocak 2024 itibarıyla geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ise Ağustos 2025'te yaptığı açıklamada, İsrail'e silah satmadıklarını ve bu durumun 2024'ten beri devam ettiğini belirtmişti.

