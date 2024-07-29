Kapalı Maraş: Hayalet Şehir Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Kapalı Maraş: Hayalet Şehir Ziyarete Açıldı

Kıbrıs Barış Harekatı sonrası 46 yıl kapalı kalan ve hayalet şehir olarak anılan Kapalı Maraş, ziyarete açılmasının ardından görüntülendi. Zamanın adeta durduğu hissini veren manzaralar, bölgenin geçmişine ve terk edilmişliğine dair çarpıcı görüntüler sunuyor. Kapalı Maraş'ın kademeli olarak 2020 yılında tekrardan ziyarete açılmasıyla, bölge yeniden turist akınına uğradı ve şu ana kadar 2 milyon turisti ağırladı. Ziyaretçiler, geçmişin izlerini taşıyan sokaklarda yürüyerek, terk edilmiş binaları ve otelleri inceleyerek tarihe tanıklık ediyor. Ayrıca bölgedeki eşsiz plaj da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

29.07.2024 13:06
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LEFKOŞA (İHA) – Kıbrıs Barış Harekatı sonrası 46 yıl kapalı kalan ve hayalet şehir olarak anılan Kapalı Maraş, ziyarete açılmasının ardından görüntülendi. Zamanın adeta durduğu hissini veren manzaralar, bölgenin geçmişine ve terk edilmişliğine dair çarpıcı görüntüler sunuyor.

KKTC'nin sembollerinden Maraş, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirildi ve yerleşime kapatıldı. Kapalı Maraş'ın kademeli olarak 2020 yılında tekrardan ziyarete açılmasıyla, bölge yeniden turist akınına uğradı. Kapalı Maraş ziyarete açıldığı tarihten itibaren 2 milyon turisti ağırladı.

Bölgede yarım yüzyıla yakındır dokunulmamış halde kalan binalarda asılı duran ünlü markaların eski logoları ve boş sokaklar dikkat çekti. Zamanın durduğu hissini veren bu manzaralar ise cadde ve sokakların sessizliği ile birleştiğinde etkileyici bir atmosfer oluşturdu. Çekilen görüntülerde bölgeyi ziyaret eden turistlerin bisikletlerle gezdiği dikkat çekerken, Türk askerlerinin ise nöbet tuttuğu ve devriyeler attığı görüldü.

Geçmişin izleri ve eşsiz plajı ile Kapalı Maraş ziyaretçi akınına uğruyor

Kıbrıs tarihi ve kültürüne ilgi duyanlar için Kapalı Maraş açılmasıyla büyük bir cazibe merkezi haline geldi. Ziyaretçiler, geçmişin izlerini taşıyan sokaklarda yürüyerek, terk edilmiş binaları ve otelleri inceleyerek tarihe tanıklık ediyor. Ayrıca bölgede bulunan plaj ise ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bölgedeki mimarinin ilgi çektiğini belirten Mahir Akbaş isimli vatandaş "Kapalı Maraş'a ilk kez geliyorum. Buradaki yapıları, mimariyi inceleme fırsatı buldum. Buradaki yapılarda yazılan notlar var, ilgimi çekti. Ayrıca buranın denizini de çok beğendim. Maraş'ı tekrar ziyaret edeceğim" dedi.

Kapalı Maraş'a 3'üncü kez geldiğini söyleyen Zeynep Atabay "Çok beğendiğim bir bölge. Eskiden burada yaşayanlar buradaki yapılara izler, yazılar bırakmış. Bunları inceledik, eskiden burada yaşam vardı. Yaşam izleri, şehrin kalıntıları çok farklı duygular hissettiriyor. Kapalı Maraş'ın denizini de çok beğeniyorum, gördüğüm en güzel deniz burada. Burası çok ilgi çekici bir bölge" diye konuştu. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kapalı Maraş: Hayalet Şehir Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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