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Kara sınır kapılarında yaya geçiş dönemi başlıyor - Son Dakika
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Kara sınır kapılarında yaya geçiş dönemi başlıyor

Avrupa'ya açılan kara sınır kapılarında pandemi döneminde yasaklanan yaya geçişleri, Edirne Valiliği'nin yeni kararıyla tekrar başlıyor. 26 Aralık 2023 Salı gününden itibaren saat 10.00'dan itibaren yaya geçişlerine izin verileceği belirtiliyor.

Kara sınır kapılarında yaya geçiş dönemi başlıyor
26.12.2023 - 22:57,  Güncelleme: 23:10
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Kara sınır kapılarında yaya geçiş dönemi başlıyor

EDİRNE - Avrupa'ya açılan Kara sınır kapılarından pandemi döneminde yaya geçişlerin yasaklanmasının ardından alınan yeni karar il yaya geçişi uzun süreden sonra tekrardan başlıyor.

Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kara sınır kapılarında pandemi döneminde Edirne Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, yasaklanan Bulgaristan tarafına yaya geçişi yeniden başlıyor. Avrupa'ya açılan Kara sınır kapılarından yaya geçişlerin bir süre önce yasaklanmasının ardından alınan yeni karar gereği 26 Aralık 2023 Salı gününden itibaren saat 10.00'dan itibariyle yaya geçişlerine izin verileceği kara sınır kapılarından yaya geçişlerin başlanacağı ifade edildi. Türkiye Bulgaristan vatandaşlarına kimlikle seyahati serbest bırakırken, Edirne Valiliği'nin pandemi döneminde aldığı 'gümrüklerde yaya geçiş yasağı' ise yarından itibaren sona erdiriyor.

Kaynak: İHA
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Edirne Valiliği, Bulgaristan, Türkiye, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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