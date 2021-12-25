Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kumburgaz-Çatalca kavşakları, güney taşıma yolu Ankara istikametinde 22.00-06.00 saatlerinde köprü onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritten sağlanacak.

İzmir- Aydın Otoyolu'nun 5-7. kilometrelerinde Kızılcapınar-1 viyadüğünde yürütülen derz onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde Aktaş-2 köprüsündeki onarım çalışmaları nedeniyle yolun iki istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yolundan iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Bandırma yolunun 44-46. kilometrelerinin muhtelif kesimlerdeki çalışmalar nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım sol şeritten devam ediyor.

Ordu-Ulubey- Gölköy yolunun 20-28. kilometreleri ile Elazığ güney çevre yolunun 10-11. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrolü izin veriliyor.

Artvin- Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Ardahan- Göle yolunun 32-36. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Develi Kuzey Çevre Yolu'nun 5-10. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Bartın- Safranbolu yolunun 33-35. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.