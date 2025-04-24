Karabük'te Enerji Altyapısı Güçleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Karabük'te Enerji Altyapısı Güçleniyor

Karabük\'te Enerji Altyapısı Güçleniyor

Başkent EDAŞ, 2024 yılında Karabük'te enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına devam ediyor.

24.04.2025 11:55
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KESİNTİSİZ ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını yürüten Başkent EDAŞ, 2024 yılı boyunca, Karabük'te yoğun bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdüğünü duyurdu. Şirket, enerji altyapısını yenileyerek güçlendirirken, dijital dönüşüm ve müşteri odaklı projelere de öncelik verdiğini bildirdi.

Başkent EDAŞ, Karabük'de hizmet verdiği bin 777 trafo ve 7 bin 857 kilometrelik enerji hattında, sürdürülebilir enerji arzını sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam etti. Ayrıca, dijital dönüşüm çalışmaları ve karbon ayak izini azaltmak için attığı adımlarını da sürdürdü.

Şirket, Merkez, Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Yenice ilçelerinde toplam 3 bin 348 aydınlatma armatürünün bakımının tamamlandığını aktardı. Bunun yanı sıra, 1 pano, 57 trafo ve 73 dağıtım merkezinin bakımı gerçekleştirildi. Aynı dönemde toplam 745 kilometrelik enerji hattının bakımını tamamladı.

2024 yılında hizmet verdiği yaklaşık 180 bin müşteriye daha kesintisiz ve kaliteli enerji sunabilmek adına, 67 kilometrelik yeni enerji kablosu döşedi. Ayrıca 723 yeni aydınlatma armatürünün montajı tamamlanırken, 62 yeni elektrik panosu ve 29 trafo merkezi kurularak altyapı güçlendirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre şu bilgilere yer verildi:

"Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesi kapsamında hayata geçirilen Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları, kriz anlarında kesintisiz iletişim sağlayarak afet yönetimine önemli katkılar sundu. Müşteri hizmetlerinde de dijital çözümleri yaygınlaştıran Enerjisa Dağıtım Şirketleri, ChatVolt uygulaması ile kullanıcıların anlık mesajlaşma yoluyla daha hızlı ve etkin destek almasını sağladı.

Operasyonel iş süreçlerini daha verimli hale getirebilmek için dijital dönüşümüne ağırlık veren Enerjisa Dağıtım Şirketleri kullanıcı memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor."

Açıklamanın devamında "Müşteri odaklı yaklaşımla 7 gün 24 saat hizmet sunan Başkent EDAŞ, baskentedas.com.tr, Web ChatVolt anlık mesajlaşma, Başkent 186 Mobil Uygulaması, 0(312) 186 00 00 numaralı WhatsApp İhbar Hattı ve 186 Çağrı Merkezi'nden tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ederken, sosyal medya hesapları aracılığı ile de müşterilerin talep ve şikayetleri karşılanıyor. Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Karabük'teki enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına kararlılıkla devam edecek" denildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Karabük'te Enerji Altyapısı Güçleniyor - Son Dakika

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