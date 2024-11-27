Karabük'te Lojistik Merkez Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Karabük'te Lojistik Merkez Projesi

Karabük\'te Lojistik Merkez Projesi

Karabük'te lojistik merkezi kurulması için iş dünyası destek veriyor, proje 2013'ten beri gündemde.

27.11.2024 16:40
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Karabük'te bir lojistik merkez kurulmasına yönelik çalışmalara iş dünyasından da destek geldi.

Karabük Valiliği tarafından Eskipazar-İsmetpaşa'da belirlenen 200 dönümlük alana lojistik merkez kurulması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na başvuru yapılırken, iş dünyası da süreci yakından takip ediyor. Yapılan başvuruya imza veren isimlerden biri olan Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cengiz Ünal, Karabük'ün ihracat ve ithalat potansiyelinin gelişimi ve ticari faaliyetlerin daha ekonomik şartlarda yapılması açısından projenin son derece önemli olduğunu belirtti. Ünal, her türlü girişimde bulunacaklarını ifade etti. Projenin 2013 yılından bu yana Karabük'ün gündeminde olduğuna dikkat çeken Ünal, "Lojistik sektörü, Karabük kentinin, Batı Karadeniz Bölgesi'nin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli yer tutmaktadır. Karabük jeopolitik konumuyla Doğu Avrupa, Türkiye, Karadeniz ülkeleri, Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinde yaşayan yaklaşık 600 milyon insan için de ithalat ve ihracat kapısı olma potansiyelini taşımaktadır. Lojistik merkezinin bir diğer önemi ise, şehrimiz ekonomisinin lokomotifliğini üstlenmiş olan demir çelik sektörü açısından önemidir. Projenin hayata geçmesi durumunda sektörün maliyetlerinde ciddi düşmeler yaşanacak, bu da onların daha rekabet edebilir bir konum kazanmasını sağlayacaktır. İlimizin ihracat kapasitesinin artırılması ve yeni istihdam alanlarının oluşturulması açısından bu proje çok önemlidir" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

İş Dünyası, Eskipazar, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

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