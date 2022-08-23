Coğrafi işaretle tescillenen yerli 'maniye'nin hasadı başladı - Son Dakika
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Coğrafi işaretle tescillenen yerli 'maniye'nin hasadı başladı

23.08.2022 12:26

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kendine has koku ve tadıyla sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan coğrafi işaretli yerli domates 'maniye'nin hasadı başladı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, kendine has koku ve tadıyla sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan coğrafi işaretli yerli domates 'maniye'nin hasadı başladı.

Safranbolu Kaymakamlığı öncülüğünde İl/ İlçe Tarım Müdürlüğü Teknik personellerinin çalışmalarıyla yapılan başvurunun kabul edilmesinin ardından coğrafi işaretle tescillenen 'Ata Tohumu' ürünlerinin başında gelen yerli domates maniye'de hasat dönemi başladı.

Sat Köyü'nde Mehmet Çağlayan'ın bahçesinde İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından 'Maniye Hasadı' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Elif Köse, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Kahvaltı programının ardından kendine has koku ve tadıyla sofraların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan ve lezzeti dolayısıyla ünü ilçe dışına taşan maniye protokol üyeleri tarafından hasat edildi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, toprağın terk edilmesinden dolayı çok büyük sıkıntılar çekildiğini belirterek, tarımda köylüleri ve çiftçileri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Güneş, ata tohumlarından olan maniyenin canlandırılması ve yetiştiricilik alanının genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

Safran sonrasında yöresel lezzetlere odaklandıklarını kaydeden Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, çiftçilerin ata tohumlarını koruyarak nesilden nesile aktardıklarını belirtti.

Belediye Başkanı Elif Köse, seralarda maniyenin yetiştirildiğini aktararak gıda krizinin yaşandığı dönemde kentlerin bölgelerinde kendi ürünlerini yetiştirmesinin ne kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Köse, yıl içerisinde 6 bin adet maniye fidesini dağıttıklarını ve bu sayıyı 15 bine çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, maniyenin coğrafi işaret aldığını, başvurusu yapılan Safranbolu Çavuş Üzümünün de kısa süre içerisinde coğrafi işaretle tescilleneceğini hatırlattı.

Pembe, kırmızı ve alacalı renklerde olan, şekil olarak da farklı özellik gösteren kıvrımlı ve iri yapıdaki maniyenin kentte 500 dekar alan içerisinde yetiştiriciliği yapıldığını açıklayan Ayvalık, bu kadar lezzetli ve yöreye ait olan çeşidi sofralarımızdan eksik etmeyelim diyoruz. O yüzden 500 dekar alan bizim için ciddi güzel bir rakam. Tabi bunu artırmak istiyoruz. Önemli olan sayıyı artırmak değil, o ürün grubunu burada muhafaza edebilmek. Coğrafi işaretle bunları muhafaza edeceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

Ayvalık, özel bir maniye pazarının oluşturularak gelen yerli ve yabancı turistlerin de buraya rağbet görmesinin önemli olduğunu aktardı. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Coğrafi işaretle tescillenen yerli 'maniye'nin hasadı başladı - Son Dakika

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