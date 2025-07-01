Karaca Grup'un 2024 Sürdürülebilirlik Raporu Yayımlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Karaca Grup'un 2024 Sürdürülebilirlik Raporu Yayımlandı

01.07.2025 12:39
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Karaca, GRI uyumlu sürdürülebilirlik raporunu 'Değer Katmak Doğamızda Var' temasıyla açıkladı.

Karaca Grup, 2024 Sürdürülebilirlik Raporu'nu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karaca, çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarındaki yaklaşımını yansıttığı Küresel Raporlama Standardı (GRI) uyumlu ikinci sürdürülebilirlik raporunu "Değer Katmak Doğamızda Var" anlayışıyla yayımladı.

Rapor kapsamında, Karaca'nın sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda enerji verimliliği, fırsat eşitliği, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji kullanımı ve sürdürülebilir mağazacılık gibi alanlarda yürüttüğü çalışmalara yer verildi.

Karaca'nın İstanbul'un Hadımköy ilçesinde kurduğu 120 bin metrekarelik lojistik merkezinin yatırım bütçesinin yüzde 12'si sürdürülebilirlik projelerine tahsis edildi. Şirket, bu yatırımla lojistik süreçlerinde dönüşüm hedefliyor.

Enerji verimliliği odaklı projelerle, alışveriş merkezlerindeki belirsiz tüketimi izlemek amacıyla bulut tabanlı enerji takip sistemleri devreye alındı. Bu sistem sayesinde 10 mağazada mesai dışı dönemlerde yüzde 40 enerji tasarrufu sağlandı. Bu yılın ilk ayı itibarıyla bu proje Türkiye genelindeki tüm mağazalarda uygulamaya konuldu.

"Karaca Satışa Kadınlar ile İz Bırakıyor" projesiyle 35 yaş üstü kadınlara istihdam sağlayan şirketin 2024 itibarıyla çalışanlarının yüzde 54'ü, yöneticilerin ise yüzde 42'si kadınlardan oluşuyor. Proje kapsamında 171 kadına daha iş olanağı sağlandı.

UNICEF iş birliğiyle yürütülen sosyal projeler aracılığıyla 16 bin çocuğun eğitim hakkına erişimi desteklenirken, şirket içi çalışan memnuniyet oranı yüzde 70,24 olarak ölçüldü. Kağıt atık miktarında ise yüzde 65 oranında azalma sağlandı.

Ürün ambalajlarının tamamı geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilirken, küçük ev aletleri üretiminde yenilenebilir enerji kullanımı 2024'te yüzde 85'e ulaştı. Mağaza mobilyaları ve alışveriş arabaları da geri dönüşüm ilkesiyle yenileniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaca Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karaca, sürdürülebilirliğin bir tercih değil zorunluluk olduğu bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Tüm ürün ve operasyonlarında bu sorumlulukla ilerlediklerini aktaran Karaca, "Bu yılın odağında, enerji dönüşümümüz ve ürün bazlı sürdürülebilir gelişmelerimiz yer aldı. 2030 yılına kadar operasyonel süreçlerimizin tamamını yenilenebilir enerjiyle gerçekleştirme hedefimize kararlılıkla ilerlerken, enerji verimliliğini merkezine alan projeler gerçekleştirdik. Sürdürülebilirlik ilkemizi, yalnızca bir strateji değil, şirketimizin doğasında yer alan bir değer olarak benimsiyor, çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Enerji, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karaca Grup'un 2024 Sürdürülebilirlik Raporu Yayımlandı - Son Dakika

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