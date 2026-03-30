Karacabey'de 11 Bin Kuzu Bekleniyor

30.03.2026 11:19
TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde bu yıl 11 bin kuzunun doğması bekleniyor. İkizlik oranı yüzde 40.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyetini sürdüren Karacabey Tarım İşletmesi'nde bu sezon 11 bin kuzunun dünyaya gelmesi bekleniyor.

"Osmanlı payitahtı" Bursa'da 7 asır önce saray ve ordunun at ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Çiftlikat-ı Hümayun, 1926'dan sonra Karacabey Harası, 1984'ten bu yana ise TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi adıyla faaliyetini sürdürüyor."

Bursa-Balıkesir kara yolunun 70. kilometresinde safkan Arap atı yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden olan 89 bin dekar alana sahip TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde, tarımsal üretim, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile gen kaynaklarının korunması amacıyla Kangal ve Akbaş cinsi köpeklerin üretimi de gerçekleştiriliyor.

Etçi özelliğiyle öne çıkan Karacabey merinosu, kıvırcık ve Türk Tahirova koyun ırklarının yetiştirilip gen kaynaklarının korunarak geleceğe aktarıldığı işletme, ayrıca küçükbaş hayvan üreticilerinin damızlık ihtiyacını karşılıyor.

Bu yıl şubat ayından itibaren yeni kuzuların dünyaya gözlerini açtığı işletmedeki doğumların ikizlik oranı yüzde 40'ın üzerinde seyrediyor.

Bu sene 11 bin kuzunun beklendiği işletmedeki bu kuzular 6 aylık olunca İç Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerindeki hayvan üreticilerinin damızlık ihtiyacını karşılamak üzere satışa çıkarılacak.

"25 bin civarı hayvanımız bulunuyor"

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Hayvancılık Müdür Yardımcısı Burak Yanık, AA muhabirine, Osmanlı'da orduya at ihtiyacını karşılamak için kurulan çiftliğin bugün bitkisel ve hayvansal üretimle faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Bahar döneminde dünyaya gelen kuzularla ikizlik oranlarının da yükseldiğini dile getiren Yanık, "İşletmemizde toplam 8 bin anaç koyun bulunmakla beraber doğumlarla gelen süreçte toplamda şu an 25 bin civarı hayvanımız bulunuyor." dedi.

Yanık, burada yetiştirilen damızlık koyunların bölgeye iyi adapte olmuş ırklardan seçildiğini aktararak, "1984 yılından bu yana TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren Karacabey Tarım İşletmesi'nde, 3 farklı ırkta koyunculuk çalışmaları devam etmekte. Bunlar Türk Tahirova, Karacabey merinosu ve kıvırcıktır." diye konuştu.

Bu yıl toplam 11 bin kuzu elde etmeyi hedeflediklerini belirten Yanık, şunları kaydetti:

"Eylül ayında koç katımıyla başlayan süreç şubat ayının başı itibarıyla doğumlarla devam ediyor. Yaklaşık 1 aydır devam eden doğumlar sonucu 10 binin üzerinde kuzu elde ettik. Her sene yüzde 30-35'lerde ikizlik oranıyla devam eden doğumlar, bu sene şu ana kadar yüzde 40'ın üzerinde ikizlik oranıyla sürüyor. Sezon sonuna kadar yaklaşık 11 bin kuzu elde etmeyi planlıyoruz. İşletmede öncelikle kendi damızlıklarımız ayrılıyor. Daha sonra piyasada satacağımız damızlık hayvanlarımız ayrılıyor."

Kaynak: AA

