Karacasu'da tütünler paketlenmeye başladı, üretici fiyatlardan dert yandı

25.02.2026 15:06  Güncelleme: 15:07
Aydın'ın Karacasu ilçesinde, en çok tütün üreten bölgedeki üreticiler, düşük fiyatlardan dert yanıyor. Eski Belediye Başkanı Zeki İnal, tütün alımlarının başladığını ve üreticilerin bu fiyatlarla devam edemeyeceklerini belirtiyor.

Aydın'da 35 bin dekarlık ekim alanı ile en çok tütün üretimi yapılan Karacasu ilçesinde, uzun yıllar tütün eksperliği görevi yapan Karacasu eski Belediye Başkanı Zeki İnal, üreticilerin fiyat yönünden dertli olduğuna dikkat çekti.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bin 250 ailenin geçim kaynağı olan tütünün toplama işlemlerinin ardından paketlenme ve alım hareketliliği başladı. 35 bin dekar ekim alanı ile Aydın'ın en çok tütün üretimi yapılan bölgede üreticileri ise para kazanamama telaşı sardı.

Üreticilerin fiyatlardan yana dertli olduğuna dikkat çeken uzun yıllar tütün eksperliği görevi yapan Karacasu eski Belediye Başkanı Zeki İnal; "Karacasu'da tütün üreticileri dertli. İlçemizde tütün alımları başladı. Alım yerlerinde yaptığımız sohbette üreticilerimiz şu anki fiyatlarla bu işin yapılmayacağını böyle giderse seneye ekimleri azaltacaklarını söyledi. Kısacası Karacasu'da tütün bitecek. Her işini tütüne bağlayan üretici umutsuz bir şekilde tütününü teslim ediyor. Bütün tütün üreticilerimize bol kazançlı bir sezon diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

