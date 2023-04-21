Karadeniz gazı sisteme aktarıldı! Doğal gaz faturalarına ne kadar indirim gelecek? İşte rakamlar - Son Dakika
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Karadeniz gazı sisteme aktarıldı! Doğal gaz faturalarına ne kadar indirim gelecek? İşte rakamlar

21.04.2023 09:54

35 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak Karadeniz gazında dün akşam mutlu sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören ile sisteme resmen aktarılan yerli gaz ile mayıs ayı doğal gaz faturalarının silineceği açıklandı. 12 ay boyunca da 25 metreküp seviyelerine tekabül eden mutfak ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğal gazdan ücret alınmayacak. Alınan kararın faturalara 1 yılda bin 560, aylık ise 130 lira indirim olarak yansıyacağı düşünülüyor.

Zonguldak'ın 170 kilometre açıklarında 2020 yılında keşfedilen ve denizin 2.200 metre altındaki Deniz Tabanı Üretim Tesisi'nden boru hatlarıyla 30 saatlik yolculuk ile yüzlerce test aşamasından geçerek Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'ne ulaşan Karadeniz gazı resmen sisteme aktarılmaya başladı.

Yıllık yaklaşık 60 milyar metreküp gaz ithalatı yapan Türkiye için büyük öneme sahip Karadeniz gazı mayıs ayında evlere girmeye başlayacak. Konutta 35 yıllık ihtiyacı karşılayacak büyüklükteki gaz sahasının faz 1 aşamasının tamamı ise eylül ayında devreye alınacak.

1 AY TAMAMEN ÜCRETSİZ OLACAK

Yerli gazın devreye alınma töreninde milyonlarca vatandaşa müjde duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımızın aylık 25 metreküpe denk gelen evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Önümüzdeki 1 ay da tüm konutlardaki doğal gaz kullanımından ücret almayacağız" dedi.

FATURA OKUMA BEDELİ DE ALINMAYACAK

Karadeniz gazı için yaşanan tarihi gece sonrası bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise ücretsiz doğal gaza ilişkin kafa karışıklığını gideren bir açıklamada bulundu. Bakan Dönmez "Yazın hiç fatura ödemeyecek miyiz?" sorusuna, "Zaten doğal gazda tek kademe var. Kafaları karıştıracak husus olmayacak. Önümüzdeki aydan itibaren tüm tüketimleri 1 ay boyunca bedavaya kullanmış olacak vatandaşımız. (Fatura okuma bedeli) Onlar da alınmayacak. 25 metreküpe kadar tüm bedelleri karşılıyoruz açıklamasında bulundu.

UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Uygulamanın ne zaman başlayacağına yönelik de bilgiler veren Bakan Dönmez, "Bayramdan sonra düzenlenecek faturalarla başlıyoruz. 25 Nisan'da başlarsak 25 Mayıs'a kadar, 1 Mayıs'ta olursa 30 Mayıs'a kadar. 1-2 haftalık prosesten sonra Mayıs ayında inşallah tüm evlerimizde kullanılır hale gelecek." açıklamasında bulundu.

FATURAYA 1.560 LİRALIK İNDİRİM

Peş peşe yapılan bu açıklamaların ardından vatandaşlar 25 metreküplük doğal gazdan ücret alınmamasının faturaya yansımasını merak ediyordu. Alınan kararın vatandaşın faturasına bir yılda 1.560 lira, aylık olarak ise 130 lira gibi bir rakamda etki etmesi bekleniyor.

YORUMLAR (2)
  • Ahmet Yildiz: Kartlı kullananlar nasıl olcak ??? Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: O da uygulanırsa yıllık bazda toplam 1560 TL ödememiş olacağız. Bu indirimin doğalgaz bağımsızi bir ülkede çok düşük bir rakam. Kış aylarında 300-500 metreküp tüketimde devede kulak misali olur. Cevap Yaz 14 8 Yayından Kaldır
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Karadeniz gazı) Şu an itibarıyla bir taraftan sismik araştırmalar bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor ki bu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Karadeniz gazı) Şu an itibarıyla bir taraftan sismik araştırmalar bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor ki bu... Bakan Dönmez: Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir çağ açan binlerce kahraman bugün burada Bakan Dönmez: Türkiye'nin enerji tarihinde yeni bir çağ açan binlerce kahraman bugün burada

Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz gazı sisteme aktarıldı! Doğal gaz faturalarına ne kadar indirim gelecek? İşte rakamlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz gazı sisteme aktarıldı! Doğal gaz faturalarına ne kadar indirim gelecek? İşte rakamlar - Son Dakika
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