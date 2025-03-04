Karadeniz Holding Gabon ile Elektrik Üretiminde 16. Ülkesine Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Karadeniz Holding Gabon ile Elektrik Üretiminde 16. Ülkesine Girdi

Karadeniz Holding, Gabon'da enerji üretim anlaşması imzalayarak 16. ülkesine adım attı.

04.03.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın en büyük yüzer elektrik santrali filosuna sahip Karadeniz Holding, Gabon ile imzaladığı anlaşmayla elektrik ürettiği ülke sayısını 16'ya çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karpowership markasıyla Brezilya'dan Gana'ya ve Yeni Kaledonya'ya kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde filosundaki yüzer enerji santralleriyle elektrik üreten Karadeniz Holding, son olarak Orta Afrika ülkesi Gabon'da faaliyetlerine başladı.

Gabon hükümetiyle 15 Şubat'ta imzalanan protokole göre Karadeniz Holding, başlangıçta 70 megavat kapasiteyle enerji üretimine başlayacak ve üç ay sonra sözleşme gereği üretim 150 megavata çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeynep Harezi Yılmaz, uzun yıllardır Afrika'nın birçok ülkesinin enerji ihtiyacını karşıladıklarını belirterek, "Karpowership markamız altında, Afrika'dan Güney Amerika'ya, Asya'dan Uzak Doğu'ya 16 ülkenin elektrik talebinin yüzde 10 ila yüzde 100'ünü karşılıyoruz. 40 Powership'ten oluşan filomuzla 7 bin 500 megavatı aşkın kurulu güce sahibiz. Gabon'la birlikte Orta Afrika'daki ilk projemizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gabon halkının yaşam kalitesini yükseltecek, ülke ekonomisine destek verecek olmak bizim için gurur kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

Karpowership Afrika Bölgesi Ticari Operasyonlar Direktörü Ali Hjaiej de dünyanın en büyük yüzen enerji santrali filosuna sahip küresel bir enerji şirketi olarak dört kıtada çok sayıda ülkenin güvenilir ortakları olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"2014'te başlayan Afrika yolculuğumuzda bugüne kadar 10'un üzerinde ülkenin hızlı, temiz ve güvenilir elektriğe erişimini sağlayan şirket olarak, Afrika enerji sektöründe önemli bir oyuncu olmaktan gurur duyuyoruz ve kıtadaki uzun vadeli ortaklıklarımıza değer veriyoruz. Taahhüdümüz sadece elektrik arzını sağlamakla sınırlı değil. Karpowership olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde enerjiye erişimi artırmanın ötesinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için yerel toplulukları destekleyen projeler hayata geçiriyoruz."

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Karadeniz, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Gabon, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz Holding Gabon ile Elektrik Üretiminde 16. Ülkesine Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
19:38 Bitcoin’de panik satışı başladı Yatırımcılar ne yapmalı Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?
19:32 AK Partili Metiner: Suat Toktaş’ın serbest bırakılmasına sevindim AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim
19:17 Trump, Yunanistan’da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat
19:05 Palmeiras’ın Vítor Roque transferi tarihe geçti Palmeiras'ın Vítor Roque transferi tarihe geçti
19:00 Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump’a minnettarım Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 14:52:01. #7.12#
SON DAKİKA: Karadeniz Holding Gabon ile Elektrik Üretiminde 16. Ülkesine Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.