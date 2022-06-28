KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, 23 destek personeli, 10 hemşire, 5'er sağlık teknikeri ile koruma ve güvenlik görevlisi, 2 büro personeli, birer de eczacı, fizyoterapist, röntgen teknisyeni, sosyal çalışmacı, veteriner hekim ve tekniker alınacak.

Kaynak: AA

Karadeniz, KPSS, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Karadeniz Teknik Üniversitesine 51 sözleşmeli personel alınacak - Son Dakika

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