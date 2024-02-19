Karaman'da kurulan vefa gurubu vatandaşların takdirini topluyor
KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesinde geçici işçilerden oluşturulan vefa gurubu yaptıkları işlerle vatandaşın takdirini topluyor.
Toplum Yararına Programlar çerçevesinde İŞKUR üzerinden ilçede işe alınan 170 kişiden 120'si resmi kurumlar ve muhtarlıklarda istihdam edilirken, 50'si de kurulan vefa grubu ile camilerle, okulların temizlikleri başta olmak üzere yardıma muhtaç kişilerin ev temizlik ve kışlık yufka ekmeklerini yapıyor. Vefa grubu işçilerini ekmek yaptıkları evde ziyaret eden Karaman İl Genel Meclisi Başkanı Eyyup Çayır, işçilerin ısrarı ile ocağın başına oturarak ekmek pişirdi.
"Vefa gurubu Türkiye'de ilktir"
İl Genel Meclisi Başkanı Eyyup Çayır, evlerinin temizliği yapılan vatandaşları ziyaret ederek proje hakkında ne düşündüklerini sordu. Projenin fikir sahibi Çayır, "Bu projenin ilk çıkışı Karaman'a İŞKUR üzerinden işe alınan 400 kişilik geçici işçiden 170'inin Ermenek'e aktarılması ile başlamıştı. İlçeye bir proje yaparken sadece insanlara istihdam sağlamaktan ziyade, projenin 3 ayağı olmalıydı. Üç ayağın birisi işsiz vatandaşlarımıza ekonomik katkı sağlaması, ikincisi ise aldığımız insanların halkımızın ihtiyaçlarına yönelik dokunuşlarda bulunması, üçüncüsü de ilçe esnafına katkıda bulunmak amacıyla yapılmış bir projeydi. İlçe başkanımızla birlikte düşüncelerimizde bu işçileri nerede nasıl istihdam ederiz diye düşündüğümüz zaman, dedik ki halkımızın ihtiyacı olan ekmek yapımı, camilerimiz ve okullarımızın temizliği, ihtiyacı olan evini temizlemeyen ailelerin evlerinin temizlemesi noktasında yardımcı olmaları için Türkiye'de ilk olan vefa grubunu kurduk. Bu projeyle başta camilerimiz ve okullarımızın temizliklerinin yapılmasını sağladık. Bu çerçevede İŞKUR'da çalışan hemşerilerimizin göstermiş oldukları başarıdan dolayı, bizlerin hiç yüzünü yere eğdirmediler, evlere gittiğimizde memnuniyetlerini dile getirdiler. Burada da ekmeği yapılan abilerimiz var memnuniyetlerin hep ilettiler. İnşallah bu projemiz bundan sonrada devam ettiririz" diye konuştu.
Vefa grubu işçileri tarafından ekmeği yapılan Aynur Uğuz ise, "Çok sağ olsunlar, hepsinden Allah razı olsun. Ben de Konya'dan geldim bugün. Bu projeyi yapana çok teşekkür ederim" dedi.
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