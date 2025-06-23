Karapınar\'da 2025 Genel Tarım Sayımı Hazırlıkları İçin Tarım Etkinliği Düzenlendi

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Türkiye İstatistik Kanunu ve Resmi İstatistik Programı doğrultusunda, 12. Kalkınma Planı, 2025-2027 Orta Vadeli Program ve 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan tedbirler kapsamında, "2025 Genel Tarım Sayımı" hazırlıkları için Karapınar'da bir tarım etkinliği gerçekleştirildi.

Karapınar Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya; Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Belediye Başkanı İbrahim Önal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Güneri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İlçe Sorumlusu Gamze Koçyiğit, mahalle muhtarları ve katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda ilçede tarım ve hayvancılığın mevcut durumu değerlendirilirken, geleceğe yönelik projeler ve destek programları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Toplantıda özellikle hayvan varlıklarının doğru bildirilmesi, tarımsal verilerin güncel tutulması ve çiftçilere yönelik teşvik ve desteklerin daha etkin bir şekilde ulaştırılması konuları üzerinde duruldu. Üreticilerin doğru ve zamanında bilgi vermesinin, kaynak planlaması ve desteklerin adil dağıtımı açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Ayrıca tarımsal üretim verilerinin belirlenmesi, çiftçilerin bilgilendirilmesi, veri toplama sürecinde izlenecek yöntemler ele alındı. Muhtarların da görüş bildirdiği programda, sahadan gelen gözlemler ve üreticilerin talepleri yetkililere iletildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarım ve hayvancılıkta verimliliği artırmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek için yerel yönetimler, kamu kurumları ve üreticiler arasında güçlü iş birliği kurulması gerektiğini ifade etti. - KONYA