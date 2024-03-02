Karar Meclis\'ten geçti! İşte emeklinin zamlı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihler

TBMM Genel Kurulu'nda kamuoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi ile ilgili görüşmeler tamamlandı. Genel kurulda ilk olarak teklifin emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemeyi içeren maddesi kabul edildi. Daha sonra 8. Yargı Paketi'nin tamamı kabul edilerek yasalaştı. Bu gelişme sonrası emekliler "Zamlı ikramiyeler ne zaman ödenecek?" sorusuna cevap aramaya başladı.
Emekliler bu yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı ikramiye alacak. Milyonlarca emeklinin hesabına 3'er bin liradan iki bayramda toplamda 6 bin lira yatırılacak. Emeklilerin yanında vefat eden sigortalıların yakınları ile dul ve yetim maaşı alanlar hisseleri oranında ikramiye alacak.
Emekli ikramiyesine yönelik düzenlemenin mart ayının ilk haftasında Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Bu gelişme sonrası ikramiyelerin 10 Nisan'daki Ramazan Bayramı öncesinde 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. 16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı içinse ödemelerin 10-15 Haziran'da yapılabileceği belirtiliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu ve Giresun mitinglerinde yaptığı konuşmalarda, "Ortaya çıkan dengesizlikleri ek tedbirlerle düzeltmeye çalışıyoruz. Mesela sadece emeklilerimize yaptığımız tek seferlik 5 bin liralık ödemenin, en düşük emekli maaşının sınırını 10 bin liraya çıkarmanın, maaşlarda yaptığımız yüzde 50'ye ulaşan zam oranlarının bütçeye maliyeti 300 milyar liradan fazladır. Bütçemize ek maliyet getiren bu düzenlemelerle gayemiz emeklilerimize ve çalışanlarımıza biraz nefes aldırabilmektir. Önümüz ramazan, arkası bayram. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerinde de bütçe imkanlarını tekrar zorlama pahasına bir artış yapmayı planlıyoruz. Eskiden emeklinin bayram ikramiyesi diye bir geliri yoktu. Bu uygulamayı ilk defa 2018'de biz getirdik. Önce 1000 lira olan bayram ikramiyesini evvela 1100 liraya, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz" demişti.
Son Dakika › Ekonomi › Karar Meclis'ten geçti! İşte emeklinin zamlı ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihler - Son Dakika
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