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Kardemir yerli ve milli tren tekerini rayına oturttu - Son Dakika

Kardemir yerli ve milli tren tekerini rayına oturttu

16.11.2021 11:48

Kardemir yerli ve milli tren tekerini rayına oturttu Gözünü ihracata dikti Bakan Varank Türkiye'nin ilk ağır sanayi fabrikasında Kardemir'in tren tekeri üretim tesisinde incelemelerde bulundu: "Katma değerli üretimi desteklemeye devam edeceğiz" "İstanbul'daki vatandaşlarımız yerli ve...

Kardemir yerli ve milli tren tekerini rayına oturttu

Gözünü ihracata dikti

Bakan Varank Türkiye'nin ilk ağır sanayi fabrikasında

Kardemir'in tren tekeri üretim tesisinde incelemelerde bulundu:

"Katma değerli üretimi desteklemeye devam edeceğiz"

"İstanbul'daki vatandaşlarımız yerli ve milli tekerlerle çalışan Marmaray'da seyahat ediyor"

"Gerekli sertifikasyonlarla ciddi ihracat yapacak"

KARABÜK - Türkiye'nin ilk ağır sanayi fabrikası olan Kardemir, yerli ve milli olarak ürettiği tren tekerinde ihracata odaklandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Fabrikalar kuran fabrika" olarak anılan Kardemir'in tren tekeri üretim tesisini ziyaret etti. Türk sanayisinin öncüsü kabul edilen Kardemir'de incelemelerde bulunan Bakan Varank, "İnşaat demirinin tonu 700 dolarken buradaki tren tekerleri işlenip üretildikten sonra tonu bin 800 dolarlara kadar çıkabiliyor. Türkiye'de katma değerli üretimi desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Varank, Kardemir'de üretilen tren tekerlerinin ilk kez ihraç edildiğine işaret ederek "İstanbul'daki vatandaşlarımız, bu yerli ve milli tekerlerle çalışan Marmaray'da seyahat ediyorlar. Gerekli sertifikasyonları peyderpey almasıyla birlikte ciddi bir ihracat yapacak" diye konuştu.

Bakan Varank'a ziyaretinde Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Mescier, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanvekili Erdal Erdem, KARDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Oflaz, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar eşlik etti.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Bakan Varank, şunları kaydetti:

Karabük programımız çerçevesinde KARDEMİR'i ziyaret ediyoruz. KARDEMİR, Türkiye'de demir çelik endüstrisinin başladığı, medarıiftiharımız olan bir şirketimiz. KARDEMİR ziyaretimiz çerçevesinde de uzun yıllardır konuşulan ve artık nihayete eren bu devasa tren tekeri üretim tesisini ziyaret ettik, imalat hakkında bilgi aldık.

Katma değerli üretim: Türkiye'de katma değerli üretimle kalkınmanın her zaman destekçisi bir hükümet olarak hareket ediyoruz. Tren tekerleri, normal demir çelik üretimini katma değerli hale getiren bir proses. Türkiye'nin senede 40 bin tren tekeri ithalatı var. Burada gördüğümüz tesis, 200 bin adetlere kadar çok farklı kategorilerde tren tekeri üretebilen bir tesis.

Farklı tekerler üretiliyor. Raylı ulaşım sistemleri, dünyada standartların çok yoğun bir şekilde uygulandığı bir sektör. Bu tesiste üretilen tren tekerleri de çok farklı vagonlarda, raylı sistemlerde kullanılabiliyor. Çok farklı modeller burada üretilebiliyor. Yük vagonu tekerlerinden Marmaray'da kullanılabilen tekerlere kadar bu tesiste üretim yapma kabiliyeti var.

Ciddi ihracat yapacak: Yaklaşık 170-180 milyon dolarlık bir yatırımla bu tesis hayata geçirildi. Burada Türkiye'nin ihtiyacını karşılamanın yanında inşallah önümüzdeki dönemde bu tekerlerin gerekli sertifikasyonları peyderpey almasıyla birlikte ciddi bir ihracat yapılacak. Peki buradaki katma değer nedir diye sorarsak normal şartlarda bir inşaat demirinin tonu 700 dolarken buradaki tren tekerleri işlenip üretildikten sonra tonu bin 800 dolarlara kadar çıkabiliyor. Aradaki katma değer de ülkemizde kalmış oluyor.

Üretimle kalkınma: Yüksek teknoloji diyebileceğimiz dünyada, Avrupa'da birkaç ülkenin başarabildiği bir işi Türkiye'de Karabük'te başarıyor olmamız, bizim emekçilerimizin, mühendislerimizin bu tekerleri üretiyor olması memnuniyet verici. Türkiye'de katma değerli üretimi desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun, yerli ya da yabancı yatırımcıları destekleyerek ülkemizi üretimle kalkındırmanın derdinde olmaya devam edeceğiz.

Yerli ve milli tekerler Marmaray'da

Burada gördüğünüz tekerlerin bir kısmı halihazırda Türkiye'de kullanılmaya devam ediyor. İhracat da ilk defa gerçekleştirildi. Avrupa'ya buradaki tren tekerleri ihraç edilebiliyor. İstanbul'daki vatandaşlarımız, bu yerli ve milli tekerlerle çalışan Marmaray'da seyahat ediyorlar. Buranın en önemli kabiliyetlerinden bir tanesi kendilerine teslim edilen her türlü modeli kendi kalıplarıyla geliştirip bunları üretebilmeleri. Türkiye'de hangi sınıfta bir teker ihtiyacı varsa bundan sonra Karabük'te bunu karşılayabileceğiz ve bunun ihracatını yapabileceğiz.

Sertifikasyonlar alınıyor: Türkiye'de ilk olduğu gibi Avrupa'da da birkaç ülkeden bir tanesiyiz. Uzun yıllardır aslında konuşulan bir konudan bahsediyoruz. 5-6 yıl önce bu işin yatırımı başladı. 2018 yılında ilk üretimlerden sonra gerekli sertifikasyonların alınmasıyla birlikte bu tekerler de hem Türkiye'de hem yurt dışında kullanılabiliyor.

İhtiyacın 5 katını karşılayabiliyor

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanvekili Erdem de, "2004 yılında başlayan tren rayı üretimi, sayın cumhurbaşkanımızın vizyonu üzerine başlatılan çalışmalarla 2006 yılında hayata geçirildi. İkinci vizyon olarak da tren tekeri konusunda adımlar atıldı. Şu anda ülkemizin ihtiyacının 5 katı büyüklüğünde bir üretim tesisine sahibiz." dedi.

İddialı bir kuruluş olacağız

Asıl amaçlarının ihracat olduğunu vurgulayan Erdem, "Avrupa'daki bütün sertifikalarda yol alındı. İhracatımız, bu yıl içinde başlamış bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda Avrupa'da ve dünyada tren tekerleği konusunda iddialı bir kuruluş olacağız. Yerli mühendislerimizin vizyonuyla yol alıyoruz. Hem hükümetimize hem sayın bakanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kardemir yerli ve milli tren tekerini rayına oturttu
Kardemir yerli ve milli tren tekerini rayına oturttu
Kardemir yerli ve milli tren tekerini rayına oturttu
Kardemir yerli ve milli tren tekerini rayına oturttu

İstanbul, İhracat, Türkiye, Tren, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kardemir yerli ve milli tren tekerini rayına oturttu - Son Dakika Ekonomi


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