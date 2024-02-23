Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarına başkanlık edecek isimlerde değişikliğe gidildi.
KEK eşbaşkanlıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Genelge ile KEK toplantılarına başkanlık edecek bakanlara ilişkin liste yeniden düzenlendi.
Buna göre, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Arnavutluk, Bosna Hersek, Gabon, Karadağ, Kuzey Makedonya, Laos ve Slovenya; Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Guatemala, İran, Mısır, Paraguay, Rusya, Suudi Arabistan ve Ürdün KEK eşbaşkanları olarak belirlendi.
Son Dakika › Ekonomi › Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantılarına başkanlık edecek isimlerde değişiklik yapıldı - Son Dakika
Afrika'da cadı olarak suçlanan bir kadın diri diri yakıldı. El ve ayakları bağlanarak ateşe verilen kadının alevler içinde kaldığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı.
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile eşleşti.
25 kişinin öldüğü ve 300'den fazla kişinin yaralandığı Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD'nin genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte eski görevine getirildi. Tren faciasında hayatını kaybedenlerin aileleri karara tepki göstererek, "Bu atamalar görüyoruz ki başka katliamların yaşanmasına kapı aralıyor" yorumunda bulundu.
Yengesini abisinin evinde başka bir şahısla yarı çıplak halde yakalayan kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük yankı uyandırırken olayın perde arkasını da gün yüzüne çıkmaya başladı.
Türkiye Komünist Partisi Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Haberler.com YouTube kanalında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtladı. Neden Kadıköy'den aday oldu, seçilirse hayata geçireceği projeler neler, CHP'nin oylarını bölmek için mi aday oldu, İBB Başkanı İmamoğlu'nu başarılı buluyor mu? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası haberimizde...
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda kuralar çekildi ve eşleşmeler belli oldu. Dün akşam temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Sparta Parag Liverpool ile eşleşti.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde petrol kuyusunda sondaj çalışması sırasında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Ölen işçinin yakınları olay yerine gitmek için yola çıktıkları sırada kaza geçirdi ve 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Patlamaya ilişkin inceleme başlatılmıştır.
Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahahallesi'nde Suat Güney, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Zeliha Güney Mine Güney'i silahla vurarak öldürdü.
PKK/KCK terör örgütünün sözde sorumlularından Mazlum Mardin kod adlı Murat Kızıl, Avrupa'ya kaçarken MİT tarafından yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 2015'te PKK/KCK'nın kırsal kadrolarına katılan terörist Kızıl, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranıyordu.
Sizin düşünceleriniz neler ?