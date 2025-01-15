Karmod Karadağ'da Çelik Ev Projesi Başlattı - Son Dakika
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Ekonomi

Karmod Karadağ'da Çelik Ev Projesi Başlattı

Karmod, Podgorica'da çelik konstrüksiyon ev projesi gerçekleştirerek Balkanlardaki varlığını artırdı.

15.01.2025 17:59
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Karmod, Karadağ'da çelik konstrüksiyon ev projesi gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, başkent Podgorica'da gerçekleştirilen proje, Karmod'un Karadağ için tamamladığı ilk konut projesi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Dış Ticaret Müdürü Ziya Yanık, çelik konstrüksiyon evlerde Avrupa'nın bilinen markası olma yolunda ilerlediklerini belirtti.

Avrupa'da 10'un üzerinde ülkede konut projesi gerçekleştirdiklerini kaydeden Yanık, "Güvenli ve uzun ömürlü çelik evlerimizi ülkelere özel yapı standartlarıyla buluşturarak, Avrupa genelinde tamamladığımız konut projelerimizi her geçen gün artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Almanya, Fransa, İngiltere ve Portekiz'in, kıta genelinde en fazla konut projesine imza attıkları ülkeler arasında olduğunu aktaran Yanık, "Son dönemde, Balkan ülkelerinden markamıza gelen taleplerde de hissedilir bir artış var. Romanya, Bulgaristan ve son olarak Karadağ, bu coğrafyada konut projesi gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasına girdi." değerlendirmesinde bulundu.

Yanık, Karadağ'daki konut projesinin çelik ev modeliyle inşa edildiğini, 3+1 daire tipindeki konutun 110 metrekare büyüklüğe sahip olduğunu ve bir tıra yüklenerek kara yoluyla sevk edildiğini, kurulum ekiplerinin 10 günde montajı tamamlayarak teslimatı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ülkelerden gelen özel talepler doğrultusunda projeler geliştirdiklerinden de bahseden Yanık, şunları kaydetti:

"Ülkelerin yapı mimarisiyle, statik ve yalıtım uygulamalarında farklılıklar bulunuyor. Gelen taleplere, ülkenin özel şartlarına uygun projeler geliştiriyoruz. Mimari, yapı güvenliği ve yalıtım uygulamalarımızı bu doğrultuda özelleştiriyoruz. Modern tesislerde hızlı üretim, kolay nakliye ve yerinde kurulum hizmetlerimizle, müşterimizin seçimini kolaylaştıran çözümler sunuyoruz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Karadağ, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karmod Karadağ'da Çelik Ev Projesi Başlattı - Son Dakika

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