Kars Gravyeri Projesi Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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Kars Gravyeri Projesi Sözleşmesi İmzalandı

Kars Gravyeri Projesi Sözleşmesi İmzalandı
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Kars Gravyeri'nin menşe adı statüsüne dönüşümü için teknik destek projesi hayata geçiriliyor.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Kars Gravyerinin Coğrafi İşaret Niteliğinin Güçlendirilmesi Projesi" isimli teknik destek faaliyetinin sözleşmesi, Ajans Genel Sekreteri Nurullah Karaca ile Kars Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan arasında imzalandı.

Faaliyet ile halihazırda mahreç işareti olarak tescilli bulunan Kars Gravyeri'nin menşe adı statüsüne dönüştürülmesine yönelik bilimsel, teknik ve hukuki altyapının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda üretim süreci yerinde incelenecek, mevcut durum analizi ve saha çalışmaları gerçekleştirilecek; ürünün Kars'ın doğal ve beşeri unsurlarıyla ilişkisi bilimsel verilerle ortaya konulacaktır.

Üretim yöntemi, ürün özellikleri, hammadde yapısı, coğrafi sınırlar ve denetim kriterleri yeniden değerlendirilecek; üreticiler, akademisyenler ve ilgili kurumların katılımıyla ortak çalışma toplantıları düzenlenecektir. Menşe adı başvurusu için gerekli ürün şartnamesi, teknik raporlar ve başvuru dosyası hazırlanacak, ayrıca Avrupa Birliği coğrafi işaret sürecine yönelik teknik bir yol haritası oluşturulacak.

Faaliyet sonucunda Kars Gravyeri'nin özgün üretim özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağın daha güçlü biçimde korunması, üretim standartlarının geliştirilmesi ve taklit ürünlerle mücadelenin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Menşe adı ve devamında hedeflenen Avrupa Birliği tescili sayesinde ürünün ulusal ve uluslararası pazarlardaki bilinirliği ile rekabet gücünün artırılması beklenmektedir. Bunun yanı sıra üreticilerin gelir imkanlarının geliştirilmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve Kars'ın gastronomi turizmi ile coğrafi işaretli ürünler alanındaki marka değerinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kültür, Kars, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kars Gravyeri Projesi Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika

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