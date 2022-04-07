Kars'ın üç ilçesinde arazi toplulaştırması yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ın üç ilçesinde arazi toplulaştırması yapılacak

07.04.2022 08:23
Kars'ın üç ilçesinde arazi toplulaştırması yapılacak

Kars'ın Akyaka, Arpaçay ve Susuz ilçelerine bağlı bazı köylerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.

Kars'ın Akyaka, Arpaçay ve Susuz ilçelerine bağlı bazı köylerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, Kars'ın Akyaka ilçesinde 16, Arpaçay'da 15 ve Susuz'da 7 köyde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.

Belirlenen sınırlar içinde olup, arazi toplulaştırma kriterlerine uygun bulunmayan yerler ile teknik olarak arazi toplulaştırma sahasına dahil edilmesi uygun görülmeyen tepelik, taşlık, çukurluk ve yoğun sabit tesis bulunan alanlar toplulaştırma harici bırakılacak.

YORUMLAR
500
Kadın polisler attığını vuruyor Kadın polisler attığını vuruyor Karların erimesiyle sular altında kalan evlerin yaraları sarılıyor Karların erimesiyle sular altında kalan evlerin yaraları sarılıyor

Arpaçay, Gazete, Susuz, Kars, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kars'ın üç ilçesinde arazi toplulaştırması yapılacak - Son Dakika


Son Dakika
08:20 Gitti Saniye, geldi Meryem: Selin Yeninci yeni dizisindeki performansıyla göz doldurdu
08:17 Artan sebze fiyatlarında son çare kendi domatesini, biberini yetiştirmek: Adana'da her gün 10 bin fide satılıyor
08:12 Yargı'nın yıldızı Pınar Deniz'den samimi açıklamalar: İlkokula kadar Türkçe bilmiyordum sadece Arapça konuşuyordum
08:07 Özgür Özel'e, "CHP'den her çiftçiye bedava traktör" vaadi soruldu; yanıtı şaşkınlık yarattı: Çarpıcı olsun diye öyle yazdık
08:02 Son anket: Cumhur İttifakı'nın oyları yüzde 40'a ulaşmıyor, "Erdoğan'a oy vermem" diyenlerin oranı yüzde 56
07:54 Tuzla'da komşularının kabusu olan kadının evinde yangın çıktı: Apartman boşaltıldı
07:49 7 Nisan'da hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı kentlerimizde hava durumu: 42 kente sarı ve turuncu kod, İstanbul'da sağanak
07:44 Zelenski'den yeni iddia: Rusya arkasında kanıt bırakmamak için ceset topluyor
00:48 TFF onayı verdi! İşte Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı yeni ülke
00:43 Adana'da bekçiler, şüpheli kişide canlı bomba olduğunu farkedince üzerine atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 08:29:19. #1.13#
SON DAKİKA: Kars'ın üç ilçesinde arazi toplulaştırması yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement